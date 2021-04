Accidentes en rutas de Mar del Plata: "Debemos ser la ciudad con más estrellas amarillas en toda la provincia"

El integrante de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito Mar del Plata, Héctor Blasi, analizó la actualidad de los siniestros viales que ocurren principalmente en la Ruta 226 y la Autovía 11 que une la ciudad con Santa Clara del Mar.

"Es lamentable la cantidad de siniestros que tenemos en la ruta 11, en la conexión con Santa Clara del Mar, en la cual la gente no toma conciencia del peligro que es esta ruta. Lamentablemente no lo toman como una avenida urbana, por es eso en realidad. Es una avenida de conexión con otra ciudad, por lo que no es una ruta para levantar grandes velocidades", explicó Blasi.

"Tenemos muchos sinestros de los cuales muchas veces no nos enteramos y la cantidad de víctimas es muy importante en los últimos 10 años, o desde que se realizó esta autovía", indicó en conversación con el programa Hora 12, que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

Asimismo, aclaró que desde la ONG "siempre estamos haciendo hincapié sobre la infraestructura que hay, sobre la traza. Hay lugares donde falta señalización e iluminación. De hecho hemos presentado un proyecto para que se realicen obras en este sentido, porque realmente un boulevard en la mitad de la ruta es muy nefasto para la gente, además de la falta de concientización".

"Tenemos columnas de alumbrado en la mitad de la ruta y ante cualquier descuido o imprevisto hemos visto ya muchos vehículos 'estampados' contra las columnas de alumbrado", agregó Blasi.

En cuanto a las responsabilidades, el integrante de Familiares de Victimas del Delito y Transito Mar del Plata sostuvo que "los accidentes en las rutas principalmente pasan por la falta de responsabilidad de los conductores, pero por otro lado vemos la falta de previsibilidad de los organismos municipales o de los diferentes funcionarios".

Y, en cuanto a esto último, ejemplificó: "Hay una serie de establecimientos que se asentaron sobre la ruta 226, abrieron sus industrias, sus comercios, pero a los mismos no se les exigió la reforma necesaria para los accesos que deben tener en sus respectivos establecimientos".

"Esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo y hoy nos damos cuenta de que es muy común que se realicen maniobras muy peligrosas en esos lugares. Esto es algo que nos hace repensar, cuántos siniestros realmente han existido por esta modalidad que tiene también una gran responsabilidad de los conductores", recordó.

Por último, al ser consultado por cuantas estrellas se han colocado en Mar del Plata, por motivo de fallecimientos en accidentes de tránsito dijo que "tenemos aproximadamente 150 estrellas colocadas. Debemos ser la ciudad con más estrellas amarillas, que se hayan colocado en toda la provincia de Buenos Aires".