Alberto Fernández se quebró al recordar a Meoni y contó que estaba preocupado por sus viajes a Junín

El presidente Alberto Fernández se quebró este sábado al recordar al ministro de Transporte, Mario Meoni, quien falleció este viernes en un accidente automovilístico a los 56 años. “Es una muerte incomprensible”, lamentó.

El máximo mandatario contó que estaba preocupado porque el ministro viajaba todos los viernes en su auto hacia Junín tras una jornada de trabajo extenuante.

“Con Sergio Massa siempre le decíamos que pare con la costumbre de viajar los viernes a la noche a Junín, porque viajaba manejando su auto y la verdad es que siempre nos preocupaba porque no terminaba de trabajar a las 5 de la tarde, con suerte se iba a las 10 de la noche”, dijo Fernández en declaraciones radiales.

“Le decíamos ‘pará que a todos el cuerpo nos falla’. Ayer cuando Sergio me llamó llorábamos juntos diciendo que ‘por qué no nos dio bola’”, lamentó el Presidente. “Con Sergio le decíamos, ‘loco pará, no te podés ir a las 10 de la noche los viernes manejando a Junín’”, contó.

Fernández sostuvo Meoni “dio todo para hacer las cosas bien en un tema muy difícil como lo es el transporte” y dijo que su muerte es “una pérdida inmensa para el Estado”.

“Realmente era muy valioso”, dijo el Presidente emocionado. “Teníamos en Mario un ministro ejemplar. Acepté hablar porque Mario se merecía un homenaje”, sostuvo en la entrevista.

“Es una muerte incomprensible porque era un hombre joven con una vida muy sana. Es una pérdida enorme, que por ahí la gente no lo percibe porque él tenía perfil bajo, era un hombre de una profunda honestidad”, lo describió.

El Presidente contó que conoció a Meoni en 2003, cuando era intendente de Junín y él jefe de Gabinete y dijo que pese a que tenían un origen político diferente compartían la mirada respecto a que “la política es la capacidad de encontrar síntesis en las diferencias”.

Fernández recordó que este viernes viajó con Meoni a un acto en Rosario y que conversaron sobre los proyectos de gobierno. “Me habló de algo que a él lo preocupaba mucho que eran las paradas seguras en el Gran Buenos Aires para poner cámaras y botones de auxilio”, recordó.

“Le tocó uno de los peores lugares en la pandemia: el transporte. Porque había que pararlo, había que frenarlo. Y lo hizo con una calidad y con un esfuerzo incomparables. Créanme que pierdo a alguien a quien quiso mucho y que era realmente valioso”, sostuvo el máximo mandatario.