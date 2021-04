Profesionales de la salud locales denuncian que el Municipio "niega la realidad sanitaria"

Profesionales de la salud de Mar del Plata nucleados en CICOP emitieron un comunicado en el que denunciaron que "la municipalidad sigue negando la realidad sanitaria y excluyendo a los profesionales de la salud".

"La Municipalidad dejó afuera a los profesionales de la salud de las últimas cuatro etapas de recategorizaciones y mantiene a la mayoría en escalafones iniciales (por más de diez años) incumpliendo la ley. La sociedad le pide a los gobiernos que apoyen a los trabajadores de la salud. ¿Qué hace el gobierno municipal? Todo lo contrario, ¿A quién se le puede ocurrir, en plena pandemia, darle la espalda justamente a los que están al frente de la batalla? Nos cuesta encontrar respuestas", aseveraron.

En el comunicado, detallaron los hechos y explicaron que "Mar del Plata no es una isla" y "tenemos un acelerado aumento de casos, la circulación de gente no disminuye y los recursos se van agotando".

"Por momentos no hay camas disponibles para internación de pacientes graves. Es correcto hacerlo, pero no alcanza con la apertura de camas extrahospitalaria para pacientes leves. Pasamos de un sistema de salud tensionado a uno desbordado. De no tomarse medidas, entraremos en uno colapsado, con todo lo que eso significa. En el momento de mayor incertidumbre, cuando los equipos de salud tendríamos que estar fortalecidos, nos atraviesa la indignación y preocupación ante el nuevo destrato a los profesionales de la salud municipales", añadieron.

Desde CICOP pidieron a las autoridades que se convoque a un Comité de Crisis, "para discutir, pensar y construir una planificación efectiva para amortiguar el impacto de la segunda ola, se inclina hacia una postura que roza el negacionismo".

Por otra parte, apuntaron que "el viernes 23 de abril se dio a conocer un decreto que establece más de 80 recategorizaciones de personal municipal" y en ese listado "no figura ningún Profesional de la Secretaría de Salud de la MGP.

"Estamos con sobrecarga de trabajo, de tareas y sosteniendo situaciones muy complejas en los Centros de Salud y dispositivos COVID, y se vienen semanas muy difíciles. Las consecuencias sanitarias de seguir ninguneando a los profesionales de la salud puede ser grave. Los llamamos a la reflexión y a que revean estas injustas decisiones", concluyeron.