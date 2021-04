Paro de municipales: "Es muy difícil cargarle a otro año complejo, una mejora de lo que fue el año pasado"

Luego del paro de 24 horas cumplido el martes de la semana pasada y tras la intervención del Ministerio de Trabajo, el gobierno municipal y el sindicato de trabajadores municipales volvieron a reunirse para intentar avanzar en una negociación salarial, la cual continúa sin un acercamiento entre las partes.

Por este motivo el conflicto entre el gobierno de Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Mar del Plata continúa con el reclamo de aumento salarial, llevando a los trabajadores a un nuevo paro de actividades por 48 horas durante este martes 27 y miércoles 28 de abril.

"Lamentablemente estamos atravesando una medida de fuerza durante todo el día de hoy y mañana, lo que ha obligado al municipio a reprogramar turnos y actividades que se tenían dadas" manifestó Santiago Bonifatti, secretario de Gobierno del Municipio, en declaraciones a El Marplatense.

"Uno de esos casos es el de aquellos que tenían turnos para renovar su licencia de conducir, por lo que los turnos programados para el día de hoy y mañana pasaran para el día 13 y 14 de mayo respectivamente", detalló.

Santiago Bonifatti, secretario de Gobierno del Municipio de General Pueyrredón

"A su vez hoy también nos hemos visto obligados a suspender la campaña de vacunación antigripal. No se trata en este caso de la campaña de vacunación de coronavirus ya que depende de la provincia de Buenos Aires, sino la campaña de vacunación antigripal que se realiza todos los años", afirmó Bonifatti.

"Lógicamente y a raíz de esta situación nos vemos obligados a funcionar con los servicios de emergencias, en el caso de las salas de salud de 24 hs., los servicios sociales para situaciones de calle, defensa civil y algunos servicios de emergencia en seguridad y tránsito para garantizar el funcionamiento del municipio en el marco de este paro de 48 hs. dispuesto por el Sindicato de Trabajadores Municipales", señaló.

En referencia a si existe una posibilidad cercana de llegar a un acuerdo en lo económico Bonifatti sostuvo que "estamos en pleno diálogo de paritarias y por eso lamentamos mucho estas medidas de fuerza, porque nosotros apostamos que a través del diálogo y de los consensos vamos a poder obtener un acuerdo que permita la recomposición del salario de los trabajadores, pero también un municipio que pueda hacer frente a sus obligaciones".

"Venimos del 2020, un año de pandemia que hemos tenido que atravesar con muchas restricciones, con un plan de austeridad que el intendente Montenegro puso en funcionamiento, donde achicamos gastos, contratos y donde se hacen donaciones de los salarios de los funcionarios", subrayó el secretario de Gobierno Municipal.

"Este año así como los comerciantes y empresarios de la ciudad hacen un esfuerzo en un momento difícil, también lo está haciendo el municipio, por eso creo que el ofrecimiento realizado de acompañar la inflación prevista para este año 2021, es un buen ofrecimiento, solo tenemos que ver como ajustamos algunos detalles para llegar a un acuerdo", opinó.

Al ser consultado por el porcentaje que se reclama desde el sindicato, Bonifatti indicó que "el municipio les ha ofrecido un 30% dividido en 3 tramos de pago en abril, agosto y diciembre originalmente. Luego mejoramos alguna cuestión de fechas, como también acordamos sentarnos para volver a hablar en caso de que se supere la inflación prevista".

"El sindicato nos traslada la necesidad de intentar recuperar algo de lo que supuestamente el año pasado no se puedo percibir, pero es muy difícil cargarle a otro año complejo, la carga y la responsabilidad de una mejora de lo que fue el año pasado. Este también va a ser un año difícil para todos", remarcó.

"Creo que hay que poner el hombro. No queda otra opción que acompañar este proceso que no solo lo vive el municipio, no es potestad de la municipalidad. Esta es una situación de crisis compleja que atraviesan todos los comerciantes y empresarios de la ciudad", concluyó Santiago Bonifatti.