Montenegro: "No puedo confirmarles si el lunes habrá clases o no"

El intendente, Guillermo Montenegro, envió este sábado una carta a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, para solicitar la revisión de los datos que se tomaron para considerar a General Pueyrredon como un distrito en Alarma Epidemiológica y Sanitaria.

Sobre la decisión de formalizar este pedido, Montenegro expresó que “hoy no cumplimos con los criterios objetivos que determinan esta medida y por eso pedí la revisión de esos datos”.

“Lamentablemente, no puedo confirmarles si el lunes habrá clases o no. En función del DNU no podrían abrir las escuelas, pero igualmente estamos en comunicación con Provincia para solicitar claridad sobre esta situación ya que según las fases determinadas por el gobierno bonaerense aún seguimos en fase 3 por lo que las escuelas podrían abrir sus puertas”, aseguró Montenegro.

Por último, manifestó: “Sepan que estoy en diálogo con todos los funcionarios de Nación y Provincia para poder darles respuesta a todas sus inquietudes. Seguimos trabajando para cuidar la salud, la educación y el trabajo de los marplatenses”.