Círculo y otro empate con sabor a poco

Círculo no pasó del empate sin goles frente a Estudiantes de San Luis y el rendimiento no convenció. El equipo de Gustavo Noto tenía la chance de valorizar el punto conseguido en San Juan, pero después de un buen arranque, fue perdiendo lucidez y claridad a la hora de atacar, y no encontró los caminos ante un rival que llegó con bajas, se sintió cómodo con el empate durante toda la tarde y mucho más en los minutos finales cuando perdió dos hombres por expulsiones. El "Papero" tiene 3 puntos en cuatro fechas y la próxima semana deberá visitar a Independiente de Chivilcoy.

De menor a mayor fue en la primera parte el equipo de Gustavo Noto. Que arrancó dispuesto a ser protagonista y encontró en el costado izquierdo del ataque el lugar ideal para atacar, con un mano a mano que Reali le ganó permanentemente a Valdeón. Incluso lo hizo amonestar al lateral izquierdo y, sobre la media hora, pareció penal en el vértice derecho del área, pero no sólo que Amiconi no lo cobró, sino que el "Bocha" se resintió de un fuerte dolor en el hombro derecho y debió abandonar el campo de juego. Antes, había metido un buen centro bajo que no alcanzó a conectar Benedetti, el propio goleador remató al cuerpo de un defensor y, de ese córner, el rebote le quedó a Martínez que probó la resistencia de Adasme en el primer palo.

La salida del exGimnasia, también significó el bajón en el local, que perdió claridad y desequilibrio, más allá de una buena contra que manejó Ullúa y no pudo terminar bien. Con la salida del extremo, se agrandó la visita que se animó y terminó teniendo, en definitiva, la jugada más clara con un desborde de Zapata y el anticipo de Quiroga que exigió una notable respuesta de Del Curto. En los minutos finales, creció Estudiantes y jugó más lejos de su arquero y meredeando el área local.

A la vuelta del vestuario, también se debió quedar Benedetti por un fuerte dolor en la planta del pie y Noto debió hacer otro cambio obligado: adentro Astiz. Le costó acomodarse en ese arranque, el juego era equilibrado pero Círculo dividía mucho la pelota y Estudiantes se animaba pero sin demasiado peligro. Como no podía agarrarla, el entrenador movió el medio, mandó a Ramiro Garay por Pájaro para intentar recuperar el control en ese sector de la cancha. Pero la tónica siguió siendo la misma y el partido, a esa altura, era mediocre, sin juego ni situaciones de gol de ninguno de los dos lados.

Para el último cuarto de hora, el "Papero" se quedó con un hombre más por la expulsión de Cesarini y Gustavo Noto respondió rápido metiendo los último dos cambios para ir por el triunfo. Maximiliano Meza y Gonzalo Gómez, fueron la apuesta del entrenador en el cierre. Círculo inclinó la cancha, buscó por todas las vías pero los minutos se consumían y no lo podía romper. Estudiantes apostó todo a un contra ataque y, aunque sea, el cierre fue más atractivo. Encima, Belfiore se tiró mal para cortar una contra y Amiconi lo mandó a las duchas con roja directa, y quedaban 5'. Nada cambió, las intenciones se fueron diluyendo sin demasiado peligro, la visita se aferró al empate y se llevó un punto con mucho mejor sabor del que quedó en Otamendi.

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Agustín Charra, Facundo Nasif y Lucas Sánchez; Enzo Vértiz, Cristian Belucci, Nahuel Pájaro y Matías Reali; Diego Martínez y Jonatan Benedetti. DT: Gustavo Noto.

Cambios: PT 31' Ever Ullúa por Reali; ST 0' Enzo Astiz por Benedetti, 12' Ramiro Garay por Pájaro, y 32' Maximiliano Meza y Gonzalo Gómez por Vértiz y Martínez.

Estudiantes (San Luis) (0): Pablo Adasme; Ricardo Valdeón, Emiliano Belfiore, José Cesarini y Cristian Gorgerino; Ismael Zapata, Franco Chiviló, Diego Farías y Daniel Garro; Juan Echarri y Lucas Quiroga. DT: Aldo Paredes.

Cambios: ST 18' Nicolás Pereyra por Farías, 30' Alexis Lucero por Echarri y 36' Federico Vasilchik por Quiroga.

Incidencias: ST 31' expulsado Cesarini (E) y 40' expulsado Belfiore (E).

Árbitro: Bruno Amiconi, de Salto.

Estadio: "Guillermo Trama".