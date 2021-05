Abrió el período de actualización obligatoria de datos para los titulares del programa “Potenciar Trabajo”

La Municipalidad de General Pueyrredon informa que los titulares del programa nacional “Potenciar Trabajo” deben realizar la actualización obligatoria de datos hasta el 15 de mayo, inclusive, a través de la web del Gobierno nacional.

De carácter personal y obligatorio, el trámite permitirá a los titulares la permanencia en el programa. Además, una unidad de gestión comenzará a certificar la participación en las actividades previstas.

El proceso consiste en dos etapas: en primer lugar la confirmación o modificación de datos personales (nombre, apellido, dirección real, número de documento) y la actualización de datos de contacto (teléfonos, emails, modo de contacto preferido); y en segunda instancia, la validación o selección de unidad de gestión, en donde la o el titular podrá confirmar o modificar la unidad de gestión asignada.

Cabe aclarar que quienes no cumplan con la actualización de datos en los plazos previstos, tendrán un descuento del 50% del Salario Social Complementario en el primer mes. En el caso de continuar con el incumplimiento, y por un período de hasta seis meses, sufrirán la suspensión de la percepción del Salario Social Complementario.

Transcurridos seis meses de la culminación del plazo previsto para la actualización de datos, se dará la baja de la/el titular del Programa y se cerrará la cuenta bancaria respectiva.

Aquellas personas que deban actualizar los datos y de este modo, asegurar la continuidad en el programa, deberán ingresar en potenciar-trabajo.mds.gob.ar y seguir las instrucciones que allí se indican.

Potenciar Trabajo es un programa de órbita nacional que incluye a las y los titulares de ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro y ex Proyectos Productivos Comunitarios.