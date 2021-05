Inidep: desde ATE destacan los acuerdos logrados en favor de los trabajadores

Luego de varios meses de reclamos y visibilizaciones por parte de los trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), las propuestas presentadas las cuales apuntaban a mejorar las condiciones laborales en el mediano plazo, han tenido una respuesta favorable, incluso con "temas que habían quedado pendientes desde hace años atrás", según manifestaron desde ATE Mar del Plata.

"Después de varias semanas de lucha, de asambleas e inclusive cuatro días completos de paro, pudimos llegar a una instancia de negociación y comunicación no solo con la dirección del instituto que tenía alcance limitado para poder resolver lo que se reclamaba, sino también con la intervención del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se lograron una serie de mejoras, como así también resolver cuestiones que venían pendientes de hace años atrás", manifestó Hernán Molina prosecretario gremial de ATE, en declaraciones a El Marplatense.

"En este sentido se logró en principio resolver cuestiones que tienen que ver con las recategorizaciones que nos salían, los pases a planta transitoria en el caso de quienes son monotributistas para comenzar a eliminar la precarización laboral en el Estado", destacó.

"También se ha logrado que se reconozca la antigüedad real a ciertos trabajadores a quienes no se les reconocía por haber ingresado también en formas precarizadas de trabajos", subrayó Molina.

"A partir de ahora lo que se logró a nivel económico es un bono por única vez, que pueda palear esta situación en la cual, más del 60% del personal del instituto está por debajo de la línea de pobreza con sueldos muy bajos en algunos casos que no llegan a 30 mil pesos, con lo cual es imposible llegar a fin de mes", detalló el referente de ATE Mar del Plata.

"Hemos podido lograr lo máximo posible en esta instancia, de manera tal que se complemente con la próxima paritaria, que de no ser un porcentaje acorde, sería complicado porque seguiría sin alcanzar. Esto es duro porque sabemos que venimos de un año totalmente paralizado no solo a nivel sanitario, sino también a nivel producción, lo que implica que el Estado no ha recaudado lo suficiente", opinó.

"Si bien el año pasado se venía con un poco de 'colchón' para poder palear el año, este año nosotros ya venimos sufriendo la situación del año pasado. Por este motivo creemos que este será un año largo, por lo que intentaremos en todos los estatales, no solamente en el Inidep, en un cierto margen puedan recibir algo que les permita ir a la par de la inflación", concluyó Hernán Molina.