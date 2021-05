Suma apoyos el proyecto para habilitar cafés, parrillas y restaurantes en Alem

Tal como adelantó El Marplatense, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical presentó este martes un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo permitir la instalación de nuevas cafeterías, parrillas, restaurantes, pizzerías o ventas de minutas en el paseo comercial de Alem. Con la particularidad de que los locales podrán desarrollarse únicamente hasta las 2 de la mañana.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, el empresario gastronómico, Juan Rodríguez, sostuvo que "fui parte del problema y me gustaría ser parte de la solución. Tenía un bar en Alem y en la época del exintendente Gustavo Pulti como intendente, destruyó una calle. La política de Pulti fue destructiva y atacó todo el tiempo a los comerciantes".

A su vez, destacó que "después de eso no se pudo hacer nada. Alem es una arteria muy importante para Playa Grande y Los Troncos. Con un horario restringido como este proyecto que presentaron, es posible aunque no me imagino que haya gente que quiera poner bares, pero sí un café o restaurante. No está mal imponer un horario para que la nocturnidad no sea tan prolongada".

"El recorrido que se armó permitiría reactivar esa arteria importante de Mar del Plata. Lo que pasó en Güemes, que pase en Alem. Restaurantes y cafés los veo muy viables para esa zona. No así para la nocturnidad", agregó el comerciante.

"En un primer momento hablé con Coria y el Ejecutivo quería activar y que se realizaran nuevas inversiones en la ciudad. Es una zona muy atractiva, pero es muy difícil porque está prohibida la venta de alcohol. Los que pueden son los antiguos locales", finalizó Rodríguez.