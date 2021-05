La pandemia golpea en todo el mundo y en todos los sectores sociales y económicos. Y, en ese contexto, los barrios de la periferia y más humildes, la gravedad se acrecienta.

"Estamos viviendo una situación súper difícil en los barrios humildes de la ciudad. La segunda ola nos llegó con el esquema de asistencias como los que tuvo la primera. Pero recordemos que cuando comenzó la pandemia, hubo un esquema de políticas públicas en las que se encontraba el IFE, una entrega de alimentos a nivel local que correspondía y hoy no existen ninguna de esas medidas", alertó el referente de Barrios de Pie, Rodrigo Hernández, en conversación con El Marplatense.

"En todo el país venimos reclamando que se reimplemente el IFE ya que estamos peor que el año pasado. No se le puede pedir a la gente que se quede en su casa y no vaya a trabajar, si no hay contención del Estado", agregó.

Asimismo, aseguró que "hubo un deterioro de lo que era la herramienta de los CBE, que es sacándole mercadería. Y con los elementos de higiene pasa igual. En consonancia con la falta de entrega de alimentos por parte del Gobierno Municipal, pasa con los elementos de higiene".

En cuanto a las tareas que lleva adelante la organización para intentar paliar esta situación, Hernández describió que "tenemos un esquema de contención, a través del sistema Potenciar Trabajo y la entrega de mercadería de Provincia para abastecer a comedores y merenderos. Pero está haciendo falta lo fresco, que es lo que genera el equilibrio de la olla para que tenga más valor nutritivo. También estamos llevando postas sanitarias de prevención y consulta. No alcanza y seguimos reclamando la vuelta del IFE y mayor inversión en los productos frescos para los barrios de la ciudad".