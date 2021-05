En Mar del Plata, farmacias rechazan la prohibición a la venta de los tests rápidos para detectar el coronavirus

La Provincia de Buenos Aires prohibió la venta en farmacias de los tests rápidos para detectar coronavirus. Así lo determinó la resolución 1.533 publicada en el Boletín Oficial de la provincia. “Prohibir en las farmacias de la Provincia de Buenos Aires la venta de los productos con distintas denominaciones o marcas comerciales que son, en definitiva, para uso diagnóstico como pruebas rápidas de antígeno COVID-19 o test inmunocromatográficos para antígenos de SARS-CoV-2 en secreciones nasales y de garganta”, indicó el primer artículo de la resolución.

"Estos test son algo que se utilizan en todo el mundo. Estamos convencidos de que la gestión de la pandemia en nuestro país ha tenido muchas fallas. Una de las fallas importantes fue la poca cantidad de testeos, por lo tanto también pocos rastreos", manifestó Mario Della Maggiora, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata en declaraciones a El Marplatense.

"Por este motivo el virus esta circulando más de lo que debiera. Hoy seguimos con pocos testeos y lo cierto es que la tecnología en este último año elaboró productos de testeos rápidos y esto es algo que se ha difundido en el mundo y se realizan en todos lados y la gente lo realiza como si fuera un test de embarazo", afirmó.

"Sin dudas esta sería una herramienta muy importante como para aumentar los testeos, aumentar los rastreos y disminuir la circulación del virus. Esto es algo que no digo solo yo, sino que lo dicen todos los infectólogos y epidemiólogos", subrayó Della Maggiora.

La normativa dejó establecido que los tests para detectar COVID-19 son "de uso profesional exclusivo y deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos habilitados por la autoridad de aplicación" y establece que esta medida tendrá vigencia "mientras perdure la declaración del estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires, a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), dispuesta por el Decreto N° 132/2020 y sus respectivas prórrogas".

"En la provincia de Buenos Aires lamentablemente esto se ha prohibido. Si es algo que tiene que ver con lo económico, nosotros no vivimos de la venta de kits ni de productos de diagnósticos. Simplemente sería una colaboración más de nuestra parte a poner dentro de la lucha contra el COVID, una herramienta que se está utilizando en todo el mundo", aseguró el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata.

"En este sentido pareciera que acá hay intereses que lo impiden. Por lo tanto seguiremos haciendo la décima parte de los testeos que se están haciendo y seguiremos con un promedio de 26 mil infectados por día, cosa que no es así porque sabemos que son muchos más. Sumando además los 500 muertos que se registran por día", lamentó.

En referencia a la prohibición de los test para la detección del COVID, Della Maggiora sostuvo que "a las farmacias no les afecta. Pero lo que a uno le duele es que podemos contar con una herramienta de testeo rápido, para que si a uno le da positivo, se aísle enseguida y no siga contagiando, y no la aprovechamos. Si uno se hace un PCR le tarda tres días el resultado".

Finalmente al ser consultado por las farmacias que ya habían adquirido el kit para comercializarlo "no creo que haya muchas farmacias que lo hayan comprado porque realmente no había una fácil accesibilidad, teniendo en cuenta que la distribución a las farmacias todavía era dificultosa", concluyó Mario Della Maggiora.

Test rápido y económico

Hace un par de semanas, se había dado a conocer que, mientras muchos lugares habilitados para realizarse el test por PCR están saturados debido a la alta demanda para saber si las personas son portadoras y la Argentina registra récords de contagios por día, una nueva herramienta se sumaba para detectar posibles contagiados.

Se trataba de un nuevo Test Rápido de antígeno SARS-CoV-2 para conocer si una persona es positivo de COVID-19 y lo más novedoso del caso es que ya se vendía en varias farmacias argentinas.

El test chino Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd es el único autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la venta en farmacias y de uso profesional exclusivo. ¿Por qué? Porque el mismo producto así lo establece, ya que fue autorizado para ser vendido bajo ese concepto. Esto significa que se vende en forma libre en farmacias pero lo debería hacer un médico, enfermero o un bioquímico.

Este test chino, que fue aprobado por varios países, como Alemania, brinda los resultados en 10 minutos y es más económico que uno por PCR. De hecho, en un laboratorio un test de antígeno por PCR puede costar entre $3500 y los $6000. En cambio, el test rápido de Immunobio se consigue a $2600.

El test de antígeno se realiza por medio de un hisopado que puede tomar secreciones de garganta humana y secreciones nasales para detectar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.