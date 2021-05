Ojitos para Bauti: nació con una afección en la vista y necesita ayuda para operarse

Bautista tiene dos años y siete meses. Cada vez ve menos y su salud corre peligro. Además de miopía, sufre de presión intracraneal. Nació con una afección en la vista llamada ptosis palpebral congénita y su familia inició una colecta para operarlo lo antes posible.

Al no tener obra social, y cansados de esperar, sus padres decidieron hacer la operación de manera particular. Para ello, necesitan 980 mil pesos para costear los gastos de internación, material quirúrgico y honorarios médicos que le solicitan en la clínica donde el pequeño realiza el tratamiento.

"Le cuesta desde pestañar hasta ver", contó Sofía, su madre, en diálogo con El Marplatense y explicó que se trata de una condición en la que su párpado está caído porque no tiene la musculatura que debería tener.

A causa de esto, "Bauti" padece otras complicaciones. "Para ver, como el párpado se cae y tapa su ojito, el levanta la cabeza para poder mirar con el pedacito de ojo abierto que le queda. Sucede que al tener esa posición con el cuello para arriba se le junta líquido cefalorraquídeo en la cabeza, lo que le produce presión intracraneal", indicó.

"Ya estuvo internado hace dos años en la Clínica del Niño y la Madre, donde creyeron que era un cuadro de meningitis y le descubrieron esta patología. Tuvo su primera cirugía, pero, como todavía no existe un tratamiento para toda la vida, los hilos tensores se cortaron y se le volvió a caer el párpado", detalló.

"Necesita una cirugía lo más rápido posible porque al caerse el párpado se genera una miopía progresiva y el ojo al no poder desarrollarse por la edad que tiene empieza a perder visión y, al no poder usar lentes porque es chico y se los saca, en el caso que junte el dinero, probablemente, le pongan unos lentes que van en la córnea pero primero le va a levantar los párpados", dijo.

"Necesitamos juntar el dinero porque una cirugía particular. La voy a hacer en la Clínica del Niño y la Madre. El resonador de la clínica está roto por lo que tengo que hacerle una resonancia magnética particular que sale $250 mil. Bauti no puede esperar más y decidimos juntar el dinero para hacerlo de forma particular", concluyó su madre.

Quienes puedan ayudar a Bautista, pueden comunicarse con Sofía al (0223) 156 94-5065 o también realizar una transferencia bancaria a la Cuenta DNI 0140388403615452020868 o bien a la caja de ahorro que la familia tiene en Banco Galicia: 007018733004004912302.