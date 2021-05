Bioquímicos rechazan la libre utilización del test rápido del Covid: "No se trata de un negocio"

Hace menos de un mes comenzó a venderse en farmacias el Test Rápido de antígeno SARS-CoV-2 para uso profesional que permite conocer si una persona es positivo de Covid-19 en 15 minutos. Si bien es de uso profesional, el ANMAT autorizó su venta en farmacias el 24 de febrero pasado. Los bioquímicos pusieron el grito en el cielo y a través de un decreto la provincia de Buenos Aires prohibió la venta en farmacias de los test de antígenos que se hacen a través de secreciones nasales y de garganta.

"Cuando la resolución sale a la luz a nivel nacional, todas las instituciones bioquímicas nos alertamos respecto a los riesgos que conllevaba la venta libre del test de antígenos en las farmacias. Particularmente ya había restricción en la venta libre de estos test en las provincias de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Formosa y La Rioja", manifestó Paula Valentini presidenta del Centro de Bioquímicos Distrito 9, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"Ahora se ha sumado la provincia de Buenos Aires. Los bioquímicos lo vimos con muchísima preocupación. Primero porque lo que la ANMAT autoriza es la venta de un test de venta libre, pero de uso profesional exclusivo. Ya de por si hay una incongruencia en todo esto, porque no es un auto test, sino que es un test que la persona lo puede ir a comprar a la farmacia pero que requiere de alguien más para que le tome la muestra", subrayó Valentini.

"La persona puede ir a un laboratorio a realizárselo o puede buscar a alguien que le tome la muestra y ahí ya no sabemos si el resultado es realmente correcto, porque no se trata de una muestra fácil de tomar. Tiene que realizarlo personal entrenado, para poder hacerlo de manera correcta ya que de la calidad de la muestra depende como será el resultado", aseveró.

"El resultado también se debe interpretar. Es un test que se realiza en 15 minutos, muchos dan positivos muy débiles que solamente aparecen a los 15 minutos, después de verlos y estudiarlos, y finalmente el tema del resultado que es lo principal y el motivo por el cual entiendo que se prohíbe su venta libre, es que el mismo no es cargado en el sistema de vigilancia epidemiológica", remarcó.

El kit se ofrecía por $2500 en promedio y se supone que el comprador del test debería concurrir a un profesional para que le haga el hisopado. Los fundamentos de la prohibición son que se necesita un control de un profesional para hacerlo por varias razones: para tener seguridad de que el test sea bien realizado y además, para que quede un registro de cuántos casos positivos en el país y poder hacerle un seguimiento desde el Estado a cada caso, aseguran. Es imprescindible que los casos positivos sean reportados al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.

"Claramente si hay una sub evaluación o un sub testeo, si bien estaríamos ante un testeo masivo de la población, nos perderíamos todos los datos que surgen del mismo. Todos los resultados de los testeos que se han comprado en las farmacias no fueron volcados por nadie en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino)", afirmó.

"Si bien no fueron muchos los días en los que estuvieron accesibles, lo que pretendimos desde nuestro lugar es presentar nuestro alerta a los organismos que correspondían, como así también a la población con respecto a este tema", aseguró la titular del Centro de Bioquímicos Distrito 9.

"Esto no se trata de negocios o no negocios, sino que se trata de que estamos viviendo en una pandemia y el SISA es el que informa a los entes gubernamentales como vamos transitando esta pandemia. Por suerte las instituciones gubernamentales vieron esto y por eso se han tomado las decisiones vigentes al respecto", remarcó.

"En otros países este tipo de test son provistos por el Estado y a su vez tienen un seguimiento. Uno compra el test y luego tiene que volcar el resultado en un sistema. Nosotros en nuestro país estamos lejos de esta realidad", afirmó Valentini.

"Hoy como están dadas las cosas lo que uno le sugiere a la población es que concurra a realizarse los test diagnósticos de Covid al laboratorio que le dé mayor confianza, que con seguridad lo van a asesorar respecto del momento oportuno en que tiene que tomarse la muestra, le van a tomar una muestra representativa, el test va a estar bien realizado y además va a tener un informe validado por un bioquímico, el cual quedará en el sistema de vigilancia epidemiológica", detalló.

"El mensaje es ese y la población debe saber que esto es así, que realmente esto es muy ágil, que estamos entrenados para poder dar la respuesta necesaria y esto es hoy lo de mayor utilidad", concluyó Paula Valentini.