Bomberos sofocaron un incendio en barrio San Carlos

En una vivienda ubicada en Alvear al 4600 este viernes por la mañana se produjo un incendio en una de las habitaciones. De acuerdo a lo expresado por la propietaria, una falla en un aparato electrónico habría ocasionado el siniestro que fue rápidamente sofocado por dos dotaciones de Bomberos.

"Fui a tender la ropa y dejé la ventana abierta del dormitorio para que corra aire y cuando me di vuelta salía humo negro. Me arrimé y vi que el aparato de wifi tenía una llama de más de un metro", explicó la propietaria María Herminia.

"Aparentemente el aparato tuvo una falla. No pude agarrar ni siquiera un barbijo, que me lo dio la gente del SAME que me atendió muy bien", aclaró la mujer, al tiempo que aguardaba por la salida de los bomberos que trabajaron en el lugar para saber los motivos del incendio.

Sin embargo, de acuerdo al parte oficial de bomberos, la mujer de 75 años fue quien inició el fuego en la parrilla de la propiedad y en un recipiente, llevó brazas encendidas al interior de la casa para calentarse, con lo que se comenzó el foco ígneo en su habitación.