Femicidios: "Políticas concretas no hay"

Victoria Herrera, la coordinadora local de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), se refirió al último informe que presentaron sobre violencia de género, en el que detallaron que en lo que va del año se cometieron 74 femicidios.

"Un número que venimos analizando y nos llama la atención es el de intento de femicidios, siempre tenían una variante muy corta entre los consumados y los intentos. Pero esta vez tenemos 74 femicidios y los intentos pasan a 109", explicó Herrera en diálogo con El Marplatense.

Por ese motivo, indicó que el número de femicidios "podría haber sido mucho peor".

"Políticas concretas no hay, lo que venimos viendo es que se desarrollan programas pero que después son muy difíciles que se lleven a cabo, o sin monitoreo de ningún tipo. Dejan de funcionar o no responden al objetivo principal. Vemos que en materia de violencia de género lo que se hacen son copie y pugue de políticas de otros lugares del mundo, por ejemplo España y nosotros no nos parecemos a España", explicó sobre la realidad del país.

En esa misma línea, destacó que "se toman medidas sin conocimiento del campo". "Si denunciamos que el 14% de los femicidas forman parte de las fuerzas de seguridad, y de ese 14 se cometió el 31% con armas de fuego. Como puede ser que si tienen denuncia por violencia de fuego no se les quite el arma reglamentaria?", agregó.

"Se crean consejos, directorios, observatorios, pero medidas en la realidad no hay", concluyó Herrera.