Con críticas al Gobierno, Macri contó que se vacunó en Estados Unidos y abrió la polémica por un antiguo “tuit”

El expresidente Mauricio Macri contó que se aplicó la monodosis de Johnson & Johnson contra el coronavirus en Estados Unidos, al tiempo que aprovechó para criticar al Gobierno de Alberto Fernández, y abrió la polémica luego de que le recordaran un antiguo tuit en el que afirmaba que no se vacunaría.

“Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, sostuvo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Tras el anuncio del exmandatario, en las redes sociales recordaron que Macri había afirmado el 21 de febrero pasado que no se vacunaría.

“Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”.

El líder del PRO, en tanto, aprovechó la aplicación de la vacuna para criticar el operativo de vacunación nacional y no hizo referencia a su antiguo comentario: “Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, sostuvo Macri.