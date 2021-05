Fase 3: reclaman detalles sobre la actividad que desarrollan los Polideportivos municipales

El concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, presentó un proyecto de comunicación mediante el cual le pide al Departamento Ejecutivo local informe detalladamente sobre las actividades que se encuentran habilitadas en los distintos Polideportivos municipales tras la publicación de la resolución provincial que mantuvo al partido de General Pueyrredón en Fase 3.

“La necesidad de reducir el índice de contagios de Covid-19 en la ciudad, atento a la delicada situación que atraviesa el sistema sanitario y el creciente impacto de la pandemia en la sociedad marplatense-batánense, necesita una adecuada administración de las actividades sociales. Por tal motivo queremos saber y le preguntamos al Departamento Ejecutivo si los Polideportivos municipales respetan las normas vigentes y que actividades se encuentran habilitadas y el motivo de tales habilitaciones”, indicó el edil opositor.

Páez mostró su preocupación por el presente epidemiológico del distrito de General Pueyrredon comparándolo con otras zonas muy comprometidas a nivel país al señalar que “para tomar solo un dato, el número de casos confirmados diarios superaba el 22 de agosto del año pasado la barrera de los 100. Desde esa fecha se mantuvo por encima de las tres cifras salvo una momentánea y poco sostenida baja, para aumentar de forma preocupante en las últimas semanas”.

En su presentación ante las autoridades del Honorable Concejo Deliberante, el edil del FdT manifestó que "ciertas resoluciones del gobierno municipal en el ámbito de los Polideportivos generaron situaciones inexactas y confusas".

“La fase 3 ha sido reformada en la pieza legal mentada incluyendo algunas restricciones que no estaban contempladas hasta la fecha de su promulgación, quedando prohibida la actividad en cines, gimnasios y natatorios. Tampoco se permite la práctica de deportes en espacios cerrados ni la celebración de ritos religiosos. El lunes 3 de mayo del corriente, las cuentas de redes sociales de los Polideportivos barriales informaron, a la mañana, que los mismos tendrían actividad normal, para luego establecer, por la tarde, que el martes 4 de mayo no tendrían actividad de natatorio, pero sí de gimnasio. A fin de dar certeza tanto al vecino y a la vecina en general como a los usuarios de los Polideportivos barriales en particular, creemos es menester utilizar la función de contralor que este HCD detenta, a fin de esclarecer la situación”, sentenció.