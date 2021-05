Defensores del Pueblo se reunieron con consorcistas de edificios

Los Defensores del Pueblo Daniel Barragán y Fernando Rizzi mantuvieron una reunión de trabajo con las autoridades de la Asociación de Consorcistas de Propiedad Horizontal, su presidenta Ana María Huertas y su secretaria, Juliana Fernández.

En el encuentro, se charlaron sobre las distintas problemáticas que se presentan en los edificios de propiedad horizontal, fundamentalmente en lo que tiene que ver con incumbencias municipales.

"Son muchos los vecinos de la ciudad que vienen a la Defensoría del Pueblo o llaman por teléfono por cuestiones que tienen que ver con los consorcios. Si bien no hay una autoridad pública que controle a los mismos y su administración, y teniendo en cuenta que la Defensoría no interviene en conflictos entre terceros, no obstante consideramos importante trabajar en conjunto para dar una respuesta", señalaron los Defensores.

"Días atrás también mantuvimos una reunión con la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal (CAPHBA), donde se charlaron cuestiones similares", agregaron.

En ese sentido, el Dr. Fernando Rizzi explicó que "la idea de las reuniones con sectores de la propiedad horizontal es coordinar acciones en conjunto que brinden respuestas a las problemáticas que se suscitan".

"Tanto asesoramiento en cuestiones de administración de edificios, como temáticas netamente municipales o de servicios públicos, como por ejemplo seguridad de ascensores, montajes eléctricos, conexiones de gas, seguridad edilicia, teniendo en cuenta por ejemplo la reciente sanción de la Ordenanza 25.001 denominada Edificio Seguro", añadió.

Y detalló: "En la reunión también se trató la necesidad de la reglamentación de la Ley Provincial 14.701, en cuanto a la creación del Registro de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, o en lo atinente a la intervención de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC)".

"Esta reunión forma parte de distintas acciones que pretende llevar

adelante la Defensoría del Pueblo vinculadas con el acceso a una

vivienda digna, y el derecho al hábitat", finalizó Rizzi.