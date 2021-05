Los cursos online están de moda, pero, ¿sirven?

Vivimos en un mundo altamente digitalizado. Es claro que la nueva tecnología llegó para quedarse y las personas se adaptan cada vez más y mejor a las oportunidades que ofrece la virtualidad. Gracias a internet realizamos trámites, pagamos impuestos, hasta trabajamos y vendemos a través de las redes sociales y sitios e-commerce.

Otra característica del mundo actual es la formación a distancia, no solamente desde la pandemia mundial por Covid-19, sino que la educación ha estado incursionando desde hace mucho tiempo en la virtualidad y en los cursos en línea. Muchas personas deciden seguir capacitándose a nivel personal luego de tener el título de la profesión que eligieron. Realizan cursos que los motivan para crecer profesional y académicamente. Son miles las capacitaciones que se pueden encontrar en la web: maestrías, doctorados, especialización, etc., y es la mejor alternativa para las personas que no pueden seguir estudiando como tradicionalmente se acostumbra: en universidades que requieren asistencia, muchas horas de cursado, etc.

Son muchas las ventajas de los cursos online, te contamos cuáles encontramos más relevantes:

-Son una buena oportunidad para acceder a una formación complementaria y para estar actualizado académicamente.

-Motivan a los estudiantes a aprovechar la tecnología y usarla como herramienta de trabajo

-Ofrecen un acceso fácil y rápido a las fuentes de conocimiento.

-Aumentan el nivel de responsabilidad: se adquieren nuevos hábitos de estudio y de autorregulación personal.

-Los estudiantes generan su propia agenda, es decir, aprenden a tener su propio ritmo de estudio.

-No generan gastos de transporte ni de tiempo de traslado.

-Economizan en libros, apuntes y demás recursos necesarios para la presencialidad.

Como habrás visto, son muchísimas las ventajas de capacitarse con cursos online. Si estás interesado en una capacitación médica, seguí leyendo que te va a interesar.

Cursos para médicos en medicina estética integral

La medicina estética está en permanente auge y muchos profesionales de la salud deciden capacitarse para aprender sobre este tipo de intervenciones.

Los profesionales dedicados a la estética realizan tratamientos e intervenciones mínimas en la estética corporal y la imagen personal de los pacientes. Son los encargados de aplicar tratamientos cosmetológicos, de promover la estética y la belleza en el marco de la salud integral.

¿En qué consiste la capacitación para médicos en estética integral?

Los fines de la medicina estética, aunque muchas veces pensamos que es “sólo cuestión de belleza”, son la reparación, el mantenimiento y la promoción de la estética, la belleza y la salud integral, por lo que utiliza tratamientos o pequeñas intervenciones que necesitan anestesia local en régimen ambulatorio.

¿Dónde me puedo capacitar?

Existen muchas opciones para seguir con esta capacitación, todo depende de tus recursos y tus objetivos. Si decidiste realizar esta especialización de manera online, SAENI ofrece cursos y magisters online, que están pensados y tienen una metodología de enseñanza súper eficaz, donde tendrás videos para reforzar lo teórico, y lo más importante, dictado por grandes exponentes de la medicina estética.

Animate a capacitarte y estar 100% actualizado a nivel profesional, con la gran ventaja de hacerlo online, desde la comodidad de tu casa.