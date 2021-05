Condenan a 18 años a un hombre que abusó de la hija de su expareja en Mar del Plata

Un hombre fue condenado en Mar del Plata a 18 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos menores de edad, mientras estaba en pareja con la madre de una de las víctimas, informaron este miércoles las familias desde Tribunales.

Los abusos ocurrieron cuando las niñas tenían entre 9 y 13 años. Primero, abusó de la hija de quien fue su pareja durante diez años y luego de una de las amigas de la pequeña. Sin embargo, la denuncia fue radicada un tiempo después, en 2019, cuando un amigo envalentonó a la víctima para hablar.

Rubén Darío Guerra fue detenido el 27 de noviembre de ese año, dos días después de que declarara la hija de Patricia, su expareja, quien dialogó con el El Marplatense y destacó que le suministraba drogas a ambas antes de los abusos.

"Estuve en pareja durante diez años, con idas y vueltas. Después, me separé de él y a los dos años me enteró por mi hija que Darío la había violado. Desde ahí fue una odisea, no paré, fuimos a Tribunales, le hicieron pericias de todo tipo: posológicas, psiquiátricas y ginecológicas. Después, se comprueba que también había abusado de una amiga de mi hija. Les daba drogas antes de los abusos", explicó.

"Hoy, fue la sentencia final. El fiscal Leandro Arévalo pedía 21 años, pero le dieron 18. Yo y la otra mamá quedamos conformes. Los abusos empezaron cuando tenía 9 años y se extendieron a los 12. La otra nena tenía entre 12 y 13 años", detalló.

"Él negaba que tenía una relación conmigo. Presente todas las pruebas y se sumaron a las pericias. La defensa planteaba que nos vimos cinco veces, que no fue pareja mía, que nunca estuvo solo con mi hija y que no se drogaba, lo cual era mentira", indicó.

"Es una mezcla de alivio, de decir que se hizo justicia, y de acompañamiento a mi hija, que está con tratamiento psicológico igual que la otra menor. Los tiempos de la Justicia no son los que uno quiere. Diez meses después de que hice la denuncia, declaró mi hija. Un 25 de noviembre y a él lo detuvieron el 27 de noviembre de 2019", concluyó.