Denuncian que Montenegro "invirtió solo 5 pesos por vecino en Salud"

Desde el bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante denunciaron que, durante el 2020, el intendente Guillermo Montenegro "invirtió solo 5 pesos por vecino en Salud".

"Es increíble que se invirtiera tan poco dinero en salud durante una emergencia y que porcentualmente, el área haya representado lo mismo en el presupuesto que en 2019, cuando no había pandemia ", sostuvo la concejala Marina Santoro del Frente de Todos en el marco de la Rendición de Cuentas 2020 de la Secretaría de Salud del Municipio.

"Siempre apostamos a la transparencia y eso es lo que le exigimos al Municipio: es necesario que den explicaciones sobre los fondos que no fueron utilizados, y las números que encontramos en esta rendición. Nos parece escandaloso que hayan representado lo mismo que en un año en el que no había pandemia, cuando en realidad tienen que invertir mucho más para cuidar a los vecinos y las vecinas", graficó Santoro.

En ese sentido, la concejala cuestionó el mínimo dinero que se realizó desde la Comuna: "Nos encontramos, por ejemplo, con vecinas y vecinos que tuvieron que ir a pagar un hisopado en un laboratorio privado porque no encontraron suficientes espacios municipales para que pudieran acceder a esta práctica, a pesar de que Bernabei y Montenegro se comprometieron a abrir varios centros covid y realizar hisopados en los barrios de forma gratuita. Si a esto le sumamos las reducciones horarias en los CAPS, la falta de insumos y de personal, resulta que la gestión termina siendo la misma que la de Arroyo, o peor. Es una vergüenza que hayan destinado menos de 5 pesos por persona en salud durante la pandemia".

A su vez, Santoro manifestó que hubo donaciones sanitarias realizadas por privados a la gestión y que no figuran en esta Rendición de Cuentas: "Es un pedido que realizamos en diversas ocasiones y que no fue respondido. ¿Qué tipo de donaciones recibió la Secretaría de Salud en esta pandemia, y cómo se utilizaron? Es información que no sólo nosotros, sino especialmente la gente debe conocer. Al analizar los números, notamos que el gobierno local de Montenegro no rinde. No lo hicieron durante todo el 2020 y siguen sin hacerlo en plena emergencia sanitaria, cuando más lo necesitamos".