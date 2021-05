Para el intendente de Villa Gesell, "Montenegro juega con la salud de toda la región"

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, respaldó las nuevas medidas establecidas por el gobierno nacional frente a la pandemia y afirmó que “no hay margen para errores”.

En declaraciones radiales, el jefe comunal afirmó que "las medidas son necesarias y había que tomar determinaciones rápidamente, ahora esperando que los gobernadores acompañen”.

“Ya no hay margen para errores. La situación es crítica y ante este panorama no tenemos opciones así que tenemos que cuidar la vida y la salud. El sistema sanitario está al borde del colapso y no podemos estar discutiendo si cerramos o no", sostuvo Barrera.

Agregó que "insistir con las clases presenciales es estar fuera de la realidad".

Además, Barrera cuestionó al intendente de Pinamar, Martín Yeza, por la falta de controles en ese municipio.

"Yeza es un mentiroso, tuvo 76 casos este jueves que para un municipio como Pinamar es un montón, complican la situación. Fíjense la cantidad de fallecidos que tiene Pinamar y Gesell y ahí van a ver quién actúa bien y mal. Lo mismo que hace Montenegro en Mar del Plata que juega con la salud de toda la región apropiándose del Hospital Interzonal", enfatizó Barrera.