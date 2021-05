Alarmante: 7 de cada 10 niños marplatenses son pobres

Los últimos datos procesados del INDEC marcan que 2020 finalizó con una pobreza infantil – menores de 14 años - del 62,9%. Suman, así, casi 7 millones de chicas y chicos que viven en hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta “de pobreza”.

Este elevadísimo nivel de pobreza infantil – que representa 7 millones de menores pobres-- se alcanzó a pesar del cobro por las familias pobres de la Asignación Universal por Hijos (AUH) que abarca a 4,3 millones de chicos y adolescentes menores de 18 años, la tarjeta alimentaria para chicos menores de 6 años y otras ayudas sociales.

El INDEC había informado que en la segunda mitad de 2020 la pobreza infantil había alcanzado al 57,7% de la población. Pero se confirmó, a partir de la difusión por parte del INDEC de los micro-datos de la Encuesta Permanente de Hogares ( EPH) del cuarto trimestre del año pasado, que ese nivel de pobreza infantil fue del 52,5% entre julio-setiembre y del 62,9% entre octubre-diciembre.

El salto entre la pobreza infantil del tercer y cuarto trimestre del año se explica porque en los últimos meses del 2020 se aceleró la inflación con la caída del poder de compra de buena parte de la población, el Gobierno discontinuó el IFE que llegó a abarcar a 9 millones de personas y además por razones estacionales la medición oficial no computa el medio aguinaldo.

El Gobierno pide a los ciudadanos quedarse en casa y no exponerse al contagio del covid. A la luz del reciente caso M., quedó en evidencia de que esa recomendación no cuenta para aquellos que no duermen en sus casas y forman parte del paisaje urbano del abandono.

A pesar de su opulencia, la ciudad de Buenos Aires es una de las zonas más golpeadas por esta maquinaria de la exclusión, al igual que su populosa periferia. La Rosario donde nació Leo Messi y la provincia de Córdoba, la segunda en importancia del país, así como la región noreste, exhiben las mismas heridas sociales.

EN GENERAL PUEYRREDON

Y en General Pueyrredon la cifra duele. Y mucho. Es el cuarto distrito con mayor cantidad de niños pobres, alcanzando la friolera cifra de 69,3%. Con esos números, 7 de cada 10 en Mar del Plata y Batán son pobres. Los comercios que han cerrado son una muestra más de una situación crítica. Sumado a la falta de empleo, algo ya recurrente en el distrito en los últimos 35 años.

En Mar del Plata, más de 160 mil personas son pobres y más de 42 mil, indigentes, de acuerdo al informe del INDEC entregado en el inicio del mes de abril, correspondientes al segundo semestre del 2019. Los datos que colocan a Mar del Plata en el podio fueron analizados desde distintos sectores, en los últimos tiempos.

El Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci) de Mar del Plata, presentó los datos del Índice Barrial de Precios (IBP) del mes de marzo, arrojando un aumento del 4,38% intermensual para la Canasta Básica de Alimentos. Sostienen que estos incrementos son el motivo principal del crecimiento de la pobreza.

"Lamentablemente se han registrado fuertes aumentos una vez más, los cuales van empujando el crecimiento de la pobreza. Hemos encontrado un crecimiento en la Canasta Básica de Alimentos intermensual del mes de febrero a marzo del 4,5%", manifestó Rodrigo Blanco, director del Isepci, en declaraciones a El Marplatense.

RANKING DE CIUDADES O DISTRITOS (en porcentajes)

-Partidos del Gran Buenos Aires 72,7

-Gran Resistencia 72,4

-San Luis-El Chorrillo 69,9

-Mar del Plata-Batán 69,3

-Corrientes 68,9

LA POSICION DEL GOBIERNO NACIONAL

De acuerdo a los informes a los que El Marplatense tuvo acceso, la brecha entre ricos y pobres es de 25 veces en Argentina. El Gobierno Nacional distribuye ayuda alimentaria a 11.200.000 personas, casi cuatro millones más que antes del comienzo de la circulación del virus.

UNICEF ha advertido, no obstante, que cuatro de cada diez hogares donde residen menores y adolescentes (aproximadamente 2,1 millones de familias) cuenta con menos dinero en sus bolsillos. Algunos de ellos se quedaron hasta sin casas.

DATOS ALARMANTES YA EN MARZO

El índice de pobreza subió al 42 % al cierre del segundo semestre de 2020, en lo que fue, tiempo atrás, una cifra que trajo alarma en el gobierno.

El índice de pobreza llegó al 42% al término del segundo semestre del 2020, 6,5 puntos porcentuales por encima del 35,5% de igual período de 2019, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Además, el Índice de Indigencia, entendido esto como aquellos cuyos ingresos no alcanzan para comprar el mínimo de comida para la subsistencia, se ubicó en el 10,5% , contra el 8% del semestre julio-diciembre de 2019.

SITUACION INTERNACIONAL POR PANDEMIA

La Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal) estimó que 22 millones de personas cayeron en la pobreza en la región durante el 2020 tras la expansión de la pandemia del coronavirus, un retroceso de 15 años, mientras los nuevos millonarios y los ya existentes se enriquecieron exponencialmente en el mismo lapso.

En medio de los intentos de los gobiernos por mitigar las muertes a causa de la Covid-19, evitar el colapso sanitario y hacer malabares para mantener las economías que, en gran parte de los países cuentan con más del 50% de trabajo informal, desde inicios de la pandemia nuevos mil millonarios aparecen y los existentes ven crecer su riqueza.

El debate sobre la redistribución de la riqueza y los tributos a las grandes fortunas se volvió urgente y global.

"El virus es un marcador de desigualdades sociales muy fuerte”, enfatizó el director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (Calas), Hans-Jürgen Burchardt, quien lleva adelante el laboratorio de conocimiento sobre riqueza y el poder con el objetivo de estudiar cómo se produce la riqueza y cómo distribuirla mejor.

Burchardt, también director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad de Kassel, advirtió que las mayores tasas de contagio y mortalidad se dan en las comunas más pobres, donde hay mayor hacinamiento y enfermedades de base.