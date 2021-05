Coronavirus: "Vivimos en una ciudad donde no hay controles de las medidas que se anuncian"

Gran parte del país, incluida Mar del Plata inició el pasado sábado una nueva etapa de la cuarentena estricta. El Dr. Gustavo Blanco, ex Secretario de Salud de General Pueyrredón manifestó que "solamente encerrarnos sin una campaña de vacunación un poco más agresiva, no sirve" y agregó que "vivimos en un esquema donde no cierra nada".