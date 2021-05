El Municipio pedirá seguir en Fase 3: "El confinamiento absoluto es la última carta que se debe jugar"

Mar del Plata desierta, acatando las medidas dispuestas por el nuevo DNU que implica el confinamiento absoluto por 9 días. Tan desierta como descontenta desde el área municipal ya que no hay certezas si tras este lapso, la actividad económica volverá funcionar como al momento previo a esta disposición.

Así lo expresó el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, quien detalló que "hubo un mensaje del presidente anunciando un confinamiento absoluto por 9 días, respetando los criterios objetivos. Después de esos 9 días se volvía al nivel de actividad previo. Tras 36 horas sale el Decreto, que cambia las cosas, de una manera casi imperceptible, por una letra, que exige a los municipios cumplir con alguno de los dos criterios para estar en ´alarma epidemiológica´. Esto es la ocupación de camas, cuando Mar del Plata estuvo siempre por debajo del 80% y hoy tenemos un 53%; y la incidencia, que sabemos que la ciudad se mide por una población de 650 mil habitantes que no es real ya que en realidad está cercana al millón de habitantes".

Los criterios a los que se refiere el funcionario son los del decreto anterior, el cual mencionaba que se necesitaban más de 500 casos acumulados en los últimos 14 días por 100 mil habitantes y una ocupación de camas de terapia intensiva del 80%. Para ser incluidos debían tenerse en cuenta los dos criterios, mientras que en el actual DNU, es uno u otro. La letra que menciona Muro es el cambio de la "o" por la "y".

"De esta manera, para los comerciantes no hay certeza sobre si van a poder volver a laburar tras estos 9 días. Está demostrado que los contagios no se realizan en las actividades económicas, comerciales e industriales. Nos parece una medida súper exagerada el cierre absoluto. Acatamos el Decreto con la condición que volvamos a la actividad. Hay que tener previsibilidad, no pueden ser 9 días y después vemos. Se debe ser concreto. Toda la cadena económica de Mar del Plata se resiente de una manera enorme", continuó Muro en conversación con el programa Hora 12, que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

Y avisó: "Por ello vamos a pedir de manera oficial seguir en Fase 3 en Mar del Plata cuando pasen estos 9 días".

Consultado por cómo sería la foto de Mar del Plata el 31 de mayo, el secretario de Desarrollo Productivo fue claro: "Una vez finalizado ese lapso de 9 días, con el nuevo DNU, los comercios no podrán abrir porque la incidencia va por encima de los 500 casos. Estos criterios que cambiaron ahora, si se hubiesen aplicado en diciembre no hubiera habido temporada de verano. Entonces ¿por qué cambió? Eso es lo que vemos mal y no compartimos".

"Entendemos que hay una situación preocupante, pero los indicadores de riesgo fueron la ocupación de camas, la regulación para no resentir el sistema sanitario. Lo que se necesitan son más vacunas. El confinamiento absoluto es la última carta que se debe jugar", subrayó el funcionario.

Al referenciar las reuniones y conversaciones durante el fin de semana, Muró destacó que "todos los sectores comerciales y económicos aceptaron estos 9 días, pero todos coincidieron en que el día 10 van a abrir. Por eso queremos elevar el pedido para quedar en Fase 3 y no haya una complicación de fondo".