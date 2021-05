Hoteleros de Mar del Plata: "Hoy la actividad está muerta"

El confinamiento absoluto es un golpe más para la economía de una Mar del Plata que no logra recuperarse y ante cada medida del Gobierno nacional vuelve a tropezar con una gran cantidad de inconvenientes para todos los sectores. Ni hablar de los que viven del turismo y esperan algún fin de semana largo para hacer "algo de caja", en medio de grandes endeudamientos.

En este sentido, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Eduardo Palena, detalló que "tenemos una enorme preocupación porque venimos de un largo tiempo de inactividad del año pasado, de un verano malo y teníamos mucha esperanza con el feriado puente, que en principio dejó de serlo y con las restricciones la gente no circula. Si no hay circulación, no hay turistas. Todos los hoteles, salvo los que trabajan con esenciales, hoy están cerrados".

Y advirtió que "igual, sabíamos que no iba a ser un fin de semana como a los que se estaba acostumbrado, pero, como estamos tan flojos, cualquier cosa nos ayuda. El ingreso de dinero contribuye a soportar el mes".

En cuanto al pedido de ayuda a nivel provincial y nacional, el referente del sector sostuvo en conversación con El Marplatense que "la situación es muy compleja y el Estado no toma nota. Durante el 2020, tuvimos un ATP, un subsidio. Este año, tenemos el Repro, pero los valores son menores y es bastante complejo conseguirlo. Estamos hablando con la provincia para que nos condone el impuesto inmobiliario, que son montos millonarios para la hotelería, y no tenemos respuesta".

Por último, Palena planteó la actualidad sanitaria y económica: "Vemos que la única solución al problema de la pandemia es la restricción y el confinamiento, pero el tema es que no hay vacunas. A la gente que trabaja en la formalidad le cortan las piernas. Si no hay una ayuda del Estado, va a haber muchos quiebres y cierres. Ya antes de estas restricciones teníamos 280 hoteles cerrados en Mar del Plata, hoy, debe estar el 90% cerrado. Hoy la actividad está muerta"