La primera rebelión de Mar del Plata: peluqueros trabajan en la vereda a modo de protesta

Lunes y feriado. En una peluquería de Moreno y Santa Fe, se ubicó una silla en la vereda, un cliente se sentó y un peluquero comenzó a trabajar. Un corte de cabello en plena calle, a modo de protesta por las restricciones impuestas por el Gobierno nacional, a través del último DNU que se extenderá hasta el 30 de mayo: un confinamiento estricto que permite la circulación de trabajadores esenciales.

Se trata de Rubén Martínez quien tomó esta iniciativa y explicó que "a pesar de que no hay mucha gente circulando por las calles, esta es una zona comercial. Siempre y cuando no haya inconvenientes y se pueda trabajar al aire libre, lo seguiré haciendo por necesidad".

"Las medidas de precaución y los protocolos, los cumplo al pie de la letra y sigo trabajando. No creo estar fuera de la ley, trabajando al aire libre", aclaró en conversación con El Marplatense.

"A todo el mundo le cae bien esto porque sabe que soy un tipo de trabajo y no me puedo dar el lujo de no trabajar. Nueve días sin trabajar es mucho. A mi no me regalan nada, los impuestos hay que pagarlos. En la medida que no perjudique a nadie, lo voy a seguir haciendo", indicó el peluquero.