Afirman que la Tarjeta Alimentar "no seguirá cuando no haya emergencia alimentaria”

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, adelantó en CNN Radio que “la Tarjeta Alimentar no seguirá cuando no haya emergencia alimentaria”.

“Apuntamos a quitar el IVA para que las dos millones y medio de familias paguen menos por las compras de leche, carnes, frutas y verduras con la Tarjeta Alimentar”, precisó Arroyo, quien advirtió que “se está comiendo mucha harina, fideos y arroz y también queremos orientar a la buena nutrición”.

Además, dijo en La Mañana de CNN, con la conducción de María Laura Santillán, que “hoy la tarjeta solo funciona por posnet y queremos que con una aplicación el que tenga un huerta pueda vender también. Hay que llegar a todos los lugares”.

“La Tarjeta Alimentar, a diferencia de la AUH no es una política de seguridad social, sino que es una emergencia alimentaria. Si el día de mañana no hay emergencia no seguirá”, adelantó.

En este sentido, el funcionario nacional sostuvo que “hay otras políticas que orientan al trabajo; esto es emergencia alimentaria”.

Arroyo aclaró que “el camino es la salida de los planes sociales. Hay que transformarlos en trabajo y por el lado de la construcción, textil y alimentos. Allí vemos la mano de obra intensiva. Estos días de mayor restricción el eje pasa por la asistencia”.

“Hay seis millones de personas que viven de su ingreso diario, de los cuales cuatro tienen ingresos sostenidos y los otros dos millones viven de changas”, indicó.

Finalmente, Arroyo comentó que “sumamos al sistema de subsidio Repro a los monotributistas que son los pequeños emprendedores”.