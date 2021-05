Balcarce: "Si no tomamos recaudos, la gente no podrá ser asistida"

El Intendente Esteban Reino encabezó este martes una conferencia de prensa junto con el Director del Hospital, Antonio Dojas y el Jefe de Clínica Médica, Fernando Islas.

El Jefe Comunal reconoció que "desde hace dos días el Hospital está en una situación de lleno total, buscando alternativas para que nadie quede sin ser atendido".

Reino habló de un escenario complejo a partir del aumento de contagios y explicó que este martes son siete los pacientes que permanecen en la guardia a la espera de ser internados. "Hoy no tenemos a disposición derivaciones de ningún tipo y a este ritmo es muy difícil seguir dando respuestas", aseguró.

"Nos quedan 30 días de cuidado extremos en los que necesitamos cambiar nuestras conductas. Estamos frente a un nivel de contagios con una virulencia producto de las nuevas cepas que no tienen nada que ver con lo que pasó en noviembre o febrero. En ese momento el Hospital estuvo como está hoy pero pudo dar respuesta", indicó. Y finalizó: "Si no tomamos recaudos, la gente no podrá ser asistida como corresponde".

Fuente: Minuto Balcarce