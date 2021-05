El Director del HPC cuestionó a los manifestantes: "Si hacemos las cosas mal, uno se tiene que atener a las consecuencias"

El director del Hospital Privado de la Comunidad (HPC), Pablo Malfante, trató de "ignorantes" a los manifestantes que se juntaron este martes en el centro de la ciudad y señaló que para evitar restricciones se deben cumplir los protocolos.

"Para sostener la apertura, tenemos que respetar lo que hay que hacer para no cerrar. Esto es lo que no se entiende. Tenemos que tener menos gente adentro, las ventanas y puertas abiertas para que haya ventilación cruzada, usar el barbijo en la mesa hasta que nos traigan la comida y luego volverlo a poner. Tenemos que ir a comer con nuestra familia, no con gente con la que no convivimos. Si se hacen esas cosas, nadie tiene que cerrar nada, es tan sencillo", afirmó Malfante en diálogo con el canal televisivo Telefé.

En esa misma línea, dijo que "evidentemente es difícil de entender" esa lógica, por lo que "después vienen medidas de restricción y vienen las protestas".

"Antes de estas medidas se estaban cumpliendo mal las cosas. Si hacemos las cosas mal, uno se tiene que atener a las consecuencias. Ignorar está situación es como pretender que no existan los semáforos", aseveró.

Sobre la situación actual de la ciudad, consideró que es "extremadamente compleja" y se vuelve "difcil tener posibilidad de respuesta si seguimos haciendo las cosas mal".