Segunda ola: desde el Frente de Todos instan al Municipio para que "cuide" la vida de los marplatenses

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos dieron a conocer que se dejó un 33% del presupuesto sin ejecutar en la Secretaría de Seguridad, en un comunicado que mostró al concejal Roberto Páez como cara visible del reclamo; y le pidieron al intendente Guillermo Montenegro medidas.

"Esto da cuenta de la falta total de un plan en este ámbito por parte de la gestión de Montenegro. Recambian funcionarios, no proyectan y no controlan. Nuestros vecinos y vecinas necesitan respuestas urgentes", sostuvo el concejal Páez.

"En el marco de la Rendición de Cuentas en el Concejo Deliberante, siguen surgiendo datos que muestran la falta de previsión y la improvisación del gobierno de Montenegro", sostuvieron los concejales kirchneristas en un comunicado.

En particular, Roberto 'Chucho' Páez hizo énfasis en la falta de dinero que se destinó a las políticas públicas en Seguridad para cuidar a los y las marplatenses y batanenses: "El Municipio dejó sin ejecutar el 33% del presupuesto en este sector, lo que significa que sólo se utilizó un 67% para una de las áreas más sensibles. Esto nos preocupa y nos genera indignación teniendo en cuenta que fue este mismo intendente el que nos prometió a todos un plan en seguridad durante la campaña".

Para graficarlo, el edil contó que del presupuesto para la unidad de Prevención de la Policía Local, "se ejecutó apenas el 6%, mientras que en otra área importante como es la de Protección Comunitaria y Prevención del Delito, el Municipio destinó un 42% menos de lo previsto".

Habida cuenta de esto le sugiero al Intendente @gmontenegro_ok que se dedique más a controlar y cuidar a lxs Marplatenses y Batanenses durante el confinamiento y menos a criticar la historica campaña de vacunación que avanza a gran y sostenido ritmo ⚠️ NO CONTROLAR ES NO CUIDAR. — Marcos Gutiérrez ☀️ (@MarcosGutierrez) May 24, 2021

"Esto da cuenta de la falta total de un plan de seguridad por parte de la gestión de Montenegro. Recambian funcionarios, no generan proyectos a largo plazo, y no controlan nada. A lo largo del año se detectaron más de 600 fiestas clandestinas pero poco y nada se ha recuperado en concepto de multas. Hoy en día no vemos retenes ni controles en las calles. Creemos que llevaron a la ciudad a la situación que estamos padeciendo ahora, y que no pueden dar las respuestas que nuestras vecinas y vecinos necesitan de forma urgente", enfatizó Páez.

La situación sanitaria de MDP es una amenaza para toda la región y para los vecinos que vivimos en ella.

Mientras tanto el gobierno municipal de @gmontenegro_ok no controla, no cumple con DNU y funcionarios q no funcionan como @FernandoMuroMgp solo critican.

Caras de Piedra!!

🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/Wp4Ndvg5uX — Marina Santoro (@MarinaLSantoro) May 22, 2021

Otro de los ediles que se manifestó en las últimas horas fue Daniel Rodríguez con una serie de reflexiones que describió en sus redes sociales: "Ante las declaraciones de funcionarios y concejales locales de Juntos por el Cambio estos días, creo que es importante remarcar que desde el Frente de Todos mantenemos una actitud positiva y de unidad. Comprendemos y manifestamos que de esta pandemia nos salvamos entre todos".

"El momento que atravesamos -continuó el edil- nos exige otros comportamientos y actitudes, otros criterios que pongan la situación en la dimensión que corresponde. No se puede criticar con esa liviandad perteneciendo a un espacio político que produjo tanto daño a nuestro país en tan sólo 4 años".

El momento que atravesamos nos exige otros comportamientos y actitudes, otros criterios que pongan la situación en la dimensión que corresponde. No se puede criticar con esa liviandad perteneciendo a un espacio político que produjo tanto daño a nuestro país en tan sólo 4 años — Daniel Rodríguez (@drodriguezpv) May 24, 2021

"TIENE QUE HABER CONTROLES"

También se manifestó el Director Nacional del Correo Argentino, Rodolfo Manino Iriart, quien hizo un nuevo llamado a la responsabilidad social para que se cumplan las medidas dispuestas por el gobierno nacional que “tienen por prioridad cuidar la salud y la vida”, al tiempo que afirmó: “Tiene que haber controles”.

Iriart quien fuera referente del Ministerio de Seguridad bonaeense en el inico de la pandemia como coordinador de los retenes de acceso a Mar del Plata, resaltó que “hay un Estado presente” que a través de distintos programas e iniciativas “se les está dando un fuerte acompañamiento a los que más afecta económicamente estas restricciones”. Además, “la tarea de los funcionarios es seguir detectando a los sectores que más problemas tienen para que la ayuda llegue a quien lo necesite”, indicó.

“Es necesario que las medidas se cumplan. Para eso apelamos a la responsabilidad social, pero también tiene que haber controles”, dijo. Y agregó: “En lugar de salir con críticas por redes sociales, les pido a los funcionarios de la Municipalidad de General Pueyrredon que hagan lo que tienen que hacer”.

“El presidente Alberto Fernández toma las medidas según recomendaciones de los expertos y los epidemiólogos, y necesitamos que se cumplan”, señaló.

Al mismo tiempo, afirmó que “se están haciendo un enorme esfuerzo para acompañar económicamente a los más afectados por la pandemia”.

Respecto de “la campaña de vacunación más importante de la historia”, Manino Iriart confirmó que están llegando un poco más de 600 mil dosis de Sputnik V y 840 mil de Astrazeneca, que en 48 horas estarán distribuidas en todo el territorio nacional.

“Entre las 200 mil que llegaron ayer por el mecanismo Covax y lo que llega hoy, son más de 1,6 millones de vacunas”, destacó.