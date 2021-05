"El tiempo va a juzgar si hicimos bien o mal las cosas", la palabra de Montenegro ante alumnos de periodismo de una editorial

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, participó en las últimas horas de una conferencia de prensa virtual con estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación de la Editorial Perfil, en la cual habló de su relación con Alberto Fernández, Macri, la gestión del Gobierno durante la pandemia y las vacunas.

El jefe comunal por el PRO en el distrito bonaerense destacó que la gestión de la pandemia encontró un buen diálogo con el Presidente y Axel Kicillof. "Las veces que tuve que pelear por un lugar, nos hemos puesto de acuerdo. Tengo que hacer el reconocimiento de que me escuchan", indicó en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

En relación al confinamiento estricto que se decretó la semana pasada y que termina este domingo, expresó: "Acá lo importante no es estar de acuerdo o no estar de acuerdo, las decisiones están hechas de estas características que vienen de un decreto nacional para ser cumplidas. Obviamente, uno pretende que en estos días de confinamiento se acelere lo más posible la vacunación. Está claro que todos tenemos que hacer esfuerzos: el gobierno nacional consiguiendo vacunas, el gobierno provincial con la logística y nosotros poniendo a disposición todos los vacunatorios junto al personal que tenemos en el municipio".

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre el manejo que hizo el Gobierno nacional de la pandemia, consideró: "Alberto Fernández fue profesor mío y me aprobó. Yo tengo una relación personal con Alberto, discuto mucho con él. Dice que yo soy insistente, pero si hubiese sido Macri el presidente yo hubiera hecho lo mismo. Si María Eugenia fuera la gobernadora de la provincia, haría lo mismo que hago con Kicillof y Carlos Bianco. Porque mi responsabilidad tiene que ver con los vecinos de Mar del Plata. Si me preguntás si se podría haber laburado mejor es hablar con el diario del lunes, no estoy en el momento de hacer una discusión sobre el manejo de la pandemia".

"Las veces que tuve que discutir con el Presidente, con sus ministros o en la Provincia y sus ministros, nos hemos puesto de acuerdo. Tengo que hacer el reconocimiento de que me escuchan. El tiempo nos va a juzgar si hicimos bien o mal las cosas" concluyó.

Fuente: Perfil

La entrevista fue realizada por Miguel Ángel Navarro, Juan Cruz Soqueira y Sara González Velásquez, estudiantes de Periodismo de Perfil Educación.