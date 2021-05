Inmobiliarias reclaman cambios a la Ley de Alquileres

Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dijo en CNN Radio que “hacen falta algunas correcciones a la Ley de Alquileres” en el marco de la evolución del sector en medio de la pandemia.

“Las ventas venían tranquilas y estables, pero en ascenso de consultas”, comentó Bennazar en El tema del día, mientras que dijo que “a raíz de la nueva restricción, tuvimos que volver a aplicar la tecnología para ver los departamentos y casas”.

En diálogo con Adrián Puente y Julieta Tarrés, Bennazar agregó que “la ley de alquileres fue malinterpretada por parte de propietarios e inquilinos y el índice que no termina de cerrar para ambas partes porque genera un incógnita sobre los salarios y el costo de vida”.

“Las restricciones hacen que no podamos evolucionar en la comercialización”, explicó, y aseguró que “el propietario no quiere especular y el inquilino no puede pagar más”.