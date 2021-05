Preocupación: advierten que "las fiestas clandestinas llegaron para quedarse"

La gastronomía sigue padeciendo las medidas restrictivas. Desde hace 15 meses que es uno de los sectores más perjudicados frente a la pandemia y las decisiones gubernamentales para combatirlas. Desde este lunes, Mar del Plata se encuentra en Fase 2, lo que implica el servicio de delivery y atención solamente al aire libre y hasta las 19.

Si bien fueron muchas las voces que se proclamaron en contra de las restricciones, coincidieron en la decisión de abrir las puertas de los comercios a partir del lunes y funcionar como antes del confinamiento estricto de nueve días.

"Permiten al aire libre, cosa inviable en esta ciudad con el frío que hace. Estamos golpeados por todos lados, pensando en abrir con la huelga a la japonesa como lo hicimos la última vez, con el porcentual del local adentro", manifestó el empresario local, Federico Goransky.

"Creo que toda la gastronomía y demás rubros se van a acoplar en esta reapertura a partir del 31. Ojalá que el Ejecutivo municipal pueda acompañar con un recurso de amparo, al menos", indicó en conversación con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

"Le pedimos a todos los marplatenses que nos ayuden porque nos estamos ahogando", señaló.

"No queremos ir contra la salud. Si bien en la ciudad hubo una merma de casos, en el país aumentaron. Evidentemente, mandar a la gente a la casa no sirve porque no se cumplen las restricciones a rajatabla. Hasta ahora las decisiones fueron erradas", remarcó Goransky

En relación al cumplimiento de las restricciones y sobre los protocolos que se llevan a cabo en los comercios gastronómicos, el empresario advirtió que "las fiestas clandestinas siguen y van a seguir. Llegaron para quedarse. No me voy a volver loco para denunciar cada fiesta que veo. Yo lo que necesito es laburar".

Sobre la ayuda del Gobierno y la situación con sus empleados, Goransky subrayó que "en muchos casos hubo participación en los REPRO, pero el pago no aparece, cuando según los registros fueron aprobados. De todas formas nada alcanza y tengo que agradecer al grupo de trabajadores que acompañan, entienden y tratamos de estar lo más presente posible. El año pasado hicimos frente a muchas situaciones que este año no podemos".

Entre otras situaciones, el año pasado el empresario vivió una particular situación: "El año pasado llegaron 7 patrulleros con 14 oficiales a clausurarme, pero ya no estoy con la energía de enfrentarme a esas situaciones".

"Te quitan las ganas, la energía. Tengo la compañía económica que casi nadie tiene. Igualmente está decidido abrir el 31", cerró.