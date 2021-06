Suma apoyos el proyecto para habilitar destilerías en Mar del Plata

Tal como adelantó El Marplatense, el municipio de General Pueyrredon busca impulsar la instalación de destilerías a través de un régimen de promoción que amplía las posibilidades del sector para comenzar a producir en la ciudad, con el objetivo de fomentar nuevas industrias y, con ellas, recomponer los altos índices de desocupación.

En este sentido y en el marco del ingreso del proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, que habilita a los fabricantes de bebidas espirituosas a producir en la ciudad, desde el sector se muestran con optimismo, teniendo en cuenta que la producción del Gin actualmente se encuentra en pleno auge a nivel nacional, lo que podría atraer nuevas inversiones para Mar del Plata. Sin el apoyo del Frente de Todos, el expediente ya fue aprobado en la comisión de Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo del cuerpo legislativo.

DESTILERIAS: UNA NUEVA INDUSTRIA EN LA CIUDAD

El ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que va a permitir que la industria de los destiladores caseros y artesanales pueda funcionar en nuestra ciudad. pic.twitter.com/al9WDdJJLh — Agustin Neme (@agustin_neme) May 14, 2021

"Me parece una iniciativa excelente. En mi caso cuando quise abrir una destilería en Mar del Plata, teniendo en cuneta que soy marplatense, no existía la posibilidad de habilitarla. Al no existir el rubro o la normativa, me la querían habilitar como una fábrica de cerveza que no tiene absolutamente nada que ver, ya que los procesos son diferentes y eso además me impedía habilitar a su vez el producto para venderlo a nivel nacional", manifestó Matías Iriarte, uno de los propietarios de La Restinga Gin Artesanal, en diálogo con el programa "Hora 12" por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

"Por este motivo en ese momento me fui a buscar algún lugar cerca de Santa Clara. Cuando consulté en la Municipalidad de Mar Chiquita me dijeron 'acá tampoco existe pero la hacemos' y no me quedó otra que habilitarla en el partido de Mar Chiquita", relató.

"Teniendo en cuenta de que se trata de una actividad productiva que genera trabajo, empleo y demás, la verdad es que no tiene sentido no habilitarla. No tiene una razón de ser", afirmó Iriarte.

En relación a lo que aportaría a Mar del Plata "le daría muchísimo potencial. El Gin está pasando por un momento de auge nacional muy importante. Cuando nosotros salimos con La Restinga al mercado en el 2018, éramos cuatro marcas premium y hoy ya contabilizamos más de 200 marcas nacionales premium en todo el país", detalló el responsable de la Restinga Gin Artesanal.

¡Nace una nueva industria en Mar del Plata! Hoy ingresó el proyecto al HCD que habilita a los fabricantes de bebidas espirituosas a producir en la ciudad. pic.twitter.com/dQbOLg3eQs — Fernando Muro (@FernandoMuroMgp) May 14, 2021

"No quedan dudas de que será una industria que al menos va abrir muchas destilerías acá y a su vez generan algo importante. Con la cerveza logramos ser la capital Nacional de la Cerveza Artesanal, por lo que quien dice que esto no sea un empuje para después tener una industria pujante y sobre todo de emprendedores", subrayó Iriarte.

Al ser consultado sobre si es momento de invertir en el sector "en toda crisis siempre hay una oportunidad y después de un momento malo lo que queda es crecer. Estamos llegando a un momento malísimo, la economía está muy difícil, pero lo único que queda cuando uno esta abajo, es ir para arriba", aseguró.

Sobre si ha sido consultado por el ejecutivo municipal teniendo en cuenta su experiencia en el rubro, Iriarte sostuvo que "si efectivamente, algunos concejales me han llamado y en su momento también me llamaron desde el ejecutivo para preguntarme porqué me había ido y no la había puesto en Mar del Plata. Eso fue antes a que comenzara la pandemia y ya desde ese momento comentaron de que comenzarían a trabajar para que esta industria se pueda hacer acá y ojalá así sea".