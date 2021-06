Construcción en Fase 2: "Seguimos a la espera de que el intendente promulgue la ordenanza de Reactivación"

Luego de finalizado el confinamiento decretado por el Ejecutivo nacional, este lunes con el inicio de la fase 2 en Mar del Plata, la construcción comenzó trabajando con normalidad, teniendo en cuenta que en su momento desde el sector se le pidió al gobierno de Axel Kicillof, que permita el trabajo en la actividad, basándose en que el mismo se realiza al aire libre y con estrictos protocolos.

"Para nosotros más que volver al trabajo, significa volver a la vida, teniendo en cuenta la preocupación que tenemos, de acuerdo a la situación que vivimos el año pasado en estas circunstancias", manifestó César Trujillo, Secretario General de la UOCRA seccional Mar del Plata, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7)

"Volver a trabajar para nosotros es poder darle tranquilidad a nuestras familias. De todas maneras más allá del hecho de estar trabajando, también somos solidarios, con los demás trabajadores, gastronómicos, la hotelería y toda la gente que se ha quedado afuera por esta pandemia que realmente nos castiga", destacó.

"Los compañeros de la construcción somos solidarios con ellos y deseamos que en el menor tiempo posible puedan volver a la normalidad en el trabajo. En nuestro caso venimos también luchando desde el año pasado para poder tener una continuidad laboral y gracias a los diferentes apoyos que obtuvimos logramos poder trabajar en fase 2", subrayó Trujillo.

"Todo lo que hicimos el año pasado, donde pudimos trabajar sin tener contagios, manejándonos con medios propios y siendo conscientes de que tenemos que cuidarnos y cuidar, ha servido para que hoy podamos continuar", remarcó.

En referencia al trabajo del sector en medio del actual contexto, Trujillo sostuvo que "hoy esta bastante flojo en la región fundamentalmente. Estamos aguardando por la obra pública, la construcción de viviendas que no hay para la clase media, no hay viviendas sociales".

"Hay muchos programas, licitaciones, muchos anuncios pero por ahora nada se concreta. Hoy gracias a la inversión privada estamos trabajando. Desde la municipalidad se están realizando mas que nada obras de bacheos y OSSE trabaja con trabajadores de cooperativas, que realmente dan lástima verlos, porque no les respetan ni los derechos del trabajo, ni higiene y seguridad y mucho menos los protocolos", aseveró.

"Lamentablemente estamos en momentos muy difíciles donde muchos trabajan de cualquier manera y eso no debe ser así. Hemos trabajado mucho para que eso no suceda, hemos hecho mucho sacrificio para poder contar con un convenio, trabajar en blanco, en trabajos decentes y parecería que estamos transitando un camino distinto donde los trabajadores no están formalizados o registrados, por lo que lógicamente no estamos de acuerdo con esto", señaló el referente de UOCRA Mar del Plata.

Al ser consultado sobre la ordenanza de Reactivación de la Industria de la construcción, la cual se aprobó finalmente en el Concejo Deliberante luego de más de 7 meses, Trujillo sostuvo que "justamente en el día de hoy hemos pedido una reunión al señor intendente para charlar sobre este tema y para que nos explique como es que aún no está promulgada esta ordenanza tan importante, que desde todos los sectores de la construcción hemos empujado para que finalmente salga".

"La verdad es que en este sentido estamos como confundidos, como también el tema de la pandemia confunde a los dirigentes y responsables del área responsable de este tema teniendo en cuenta que no prestan atención a esto", afirmó Trujillo.

"Realmente hay que aprovechar el tema del blanqueo, ya que es una muy buena oportunidad para atraer inversiones relacionadas directamente a la construcción. Nosotros teníamos mucha esperanza con esto y por ahora no lo vemos como algo concreto, por lo que esperemos que pronto promulguen esta ordenanza y le den difusión para que podamos contar gente que quiera invertir en Mar del Plata, teniendo en cuenta las ventajas que brinda", indicó.

Finalmente sobre la posibilidad de un pedido de vacunación para el sector, Trujillo señaló que "a nivel nacional se están realizando gestiones para poder tener la continuidad laboral y para no tener problemas de salud en nuestro sector, teniendo en cuenta de que es muy amplio. No solamente trabaja el albañil o el carpintero, nosotros estamos en los pozos de petróleo, en las refinerías y en más de 25 oficios que están desparramados en distintos lugares. El sector de la industria es muy complejo y necesitamos contar con la vacuna por la salud y por la familia".