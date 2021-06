El esfuerzo para suplantar la falta de conectividad en barrios de Mar del Plata: "Es muy fuerte el compromiso docente"

Los jardines municipales de Mar del Plata tienen más de una característica en común. No sólo son barriales, lo que hace que sus estudiantes y docentes asistan, en la mayoría de los casos, sin utilizar transporte público, sino que también todos tienen importantes problemas de conectividad.

La problemática se agudiza en la periferia, donde los recursos escasean casi tanto como el asfalto. "La realidad de mi jardín es la de muchos", asegura la directora del Jardín de Infantes Municipal N° 8 "Máximo Jour" de Fortunato de la Plaza, María Eugenia Mazzeti, al detallar los obstáculos con los que se trabajan en la virtualidad.

"Comprendo la compleja situación que genera la pandemia. En estos meses que tuvimos presencialidad, fuimos muy minuciosos con los protocolos que correspondían, pero también estoy preocupada frente a la no presencialidad porque sin presencialidad en mi comunidad educativa realmente se dificulta la continuidad pedagógica", explicó en diálogo con El Marplatense.

"Los jardines municipales son barriales y los niveles de conectividad son mínimos. Se basa en datos móviles, que en algunos momentos están y en otros no, que no permiten bajar propuestas que las docentes preparan. El año pasado, se decidió acompañar con material concreto que las docentes elaboraban y entregaban en el jardín porque sino la virtualidad no servía", detalló.

Sin embargo, destacó: "Es muy fuerte el compromiso docente. Ningún día del año pasado nos dejamos de conectar con las familias, pero la conexión es a través de un WhatsApp o una visita domiciliaria, por lo que, realmente se complica mantener en un largo período el tema de virtualidad", añadió.

"En estos tres meses no hubo un solo caso dentro de la institución. Tuvimos algunos alumnos, tres docentes y un auxiliar que tuvieron que aislarse, pero en el Jardín no hubo ninguno. Vemos que cumpliendo con los protocolos las cosas funcionan", consideró.