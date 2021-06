Hoteles en pandemia: "La actividad hoy está muerta"

La crisis económica que provocó el coronavirus golpeó fuerte al sector hotelero, incluso en una temporada de verano que no cubrió las mínimas expectativas del sector, ya que el poco turismo que se movilizó en pandemia eligió incluso, lugares alejados y más cerca de la naturaleza.

Por estos días, los hoteles en Mar del Plata están desiertos: la mayoría se encuentran cerrados, no hay visitantes, ni valijas en la puerta, ni suenan los teléfonos continuamente, como era usual.

"Nuestra situación es realmente muy crítica. La hotelería sin circulación no funciona, por lo que estamos peor que el año pasado cuando estábamos cerrados, pero teníamos un ATP o un subsidio. Ahora estamos abiertos pero sin huéspedes ni apoyo estatal, por lo que la situación es muy compleja", manifestó Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, en diálogo con el programa "Hora 10" por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

"Antes de estas últimas restricciones había 280 hoteles cerrados de los 500 que hay en la ciudad. Hoy obviamente están todos cerrados, salvo alguno que puede funcionar con personal esencial, pero la actividad hoy está muerta", afirmó.

En referencia al Programa de Recuperación Productiva 2 (Repro 2), Palena sostuvo que "es algo que lo consigue muy poca gente. El último Repro lo consiguió el 40% de los empresarios. El tema es que en el último se consideró la facturación de abril 2021, con respecto al mes de abril de 2019. Obviamente que el 2019 iba a estar actualizada con la inflación de ese período que fue del 110%, pero el gobierno decidió que fuera el 69%, por lo que con números que no son reales es muy difícil lograr los requisitos que pide el gobierno".

Al ser consultado por cual sería el pedido desde el sector ante esta situación el titular de la AEHG, señaló que "la gastronomía lo que generalmente está pidiendo es la apertura, ya que tienen la posibilidad de trabajar con gente de Mar del Plata. Nosotros si no tenemos turistas no tenemos huéspedes, por lo que es una situación imposible para nosotros si no tenemos circulación".

"Además debemos tener en cuenta que si tenemos la posibilidad de acceder a un Repro, con eso solo se puede cubrir el 40% de los sueldos y uno tiene que pagar el 60% restante más la luz, gas, mantenimiento y demás cuestiones, lo que termina siendo imposible si uno tiene ingreso cero", remarcó Palena.

"Por este motivo lo que estamos pidiendo es que mientras haya restricciones, podamos tener un ATP que sea el equivalente a dos sueldos o salarios mínimos, algún subsidio para soportar otros gastos del establecimiento y estamos pidiendo además la posibilidad de refinanciar los créditos que hemos venido tomando para solventar la situación", detalló.

"En este sentido pensamos que en el verano íbamos a poder cubrirlos, pero como fue un verano muy flojo obviamente no se pudo", concluyó Eduardo Palena.