Ocupación total de camas de terapia intensiva en Balcarce

No quedan unidades de terapia intensivas disponibles en el Hospital Municipal Felipe A. Fosatti de Balcarce por el avance del coronavirus en la localidad, ya que se encuentran en uso las 20 plazas con las que cuenta el nosocomio.

En este marco, según remarca la oposición, el intendente Estaban Reino niega el colapso, atribuye la situación a la irresponsabilidad de los balcarceños y se mantiene reticente a realizar controles y aplicar medidas.

En diálogo con Radio Sube, Reino, a pesar de las preocupantes cifras, explicó que el hospital “no está colapsado porque se sigue atendiendo”.

De las las 20 camas de alta complejidad, 19 de ellas están ocupadas por pacientes COVID. El porcentaje que presenta Balcarce es muy superior al total de la Provincia de Buenos Aires, en dónde hay una disponibilidad del 40% de las camas UTI.

En cuanto a la cantidad de contagios, las cifras reflejan que 1088 balcarceños atraviesan la enfermedad y el último parte arrojó 130 nuevos casos positivos. Además, hay 137 pacientes en estudio luego de ser hisopados en las últimas jornadas y cerca de 3 mil vecinos se encuentran en aislamiento preventivo.

"Estamos atravesando el peor momento de este año y medio de pandemia. Es una cepa mucho más viral y de fácil propagación que está afectando a toda la región”, señaló Reino.

Sin embargo, desde el municipio consideran que la situación epidemiológica no se revierte debido lal incumplimiento de los vecinos. Así lo expresó el secretario de Gobierno Ricardo Stoppani, quien afirmó que “hay gente que no entiende y parece no estar dispuesta a hacer un esfuerzo”.

En contrapartida, hay sectores que cuestionan la falta de controles por parte del distrito que se encuentra en Fase 2, pero que mantiene comercios abiertos después de las 19 horas.