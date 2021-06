Frederic y los controles: “No queremos lamentar casos de violencia institucional”

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, pasó este sábado por el dial de CNN Radio y manifestó que hubo “una disminución significativa de la circulación” con las medidas adoptadas en los nueve días de mayores restricciones, que se replican durante este fin de semana.

El sábado pasado, precisó la funcionaria, la baja fue de un 40 %. “Y el acatamiento en el AMBA fue muy alto, según nuestros datos frescos”, afirmó en el programa Digamos todo. “En las otras provincias, los datos los maneja la Policía”, aclaró.

En diálogo con Nacho Girón y Nuria Am, Frederic señaló que “mucho del cumplimiento se debe a la conciencia colectiva. Los controles solo recuerdan y sancionan”.

Enseguida aludió en detalle a los “75 controles con personal de las fuerzas federales, 10 de ellos en lugares clave, y 11.000 efectivos destinados al Área Metropolitana de Buenos Aires”.

“Les hemos indicado a las fuerzas que sean exhaustivas en el control. Ellos los van regulando- A veces hay conocimiento del vehículo y la persona, y hacen algo más aleatorio”, sopesó.

“Somos conscientes del estado emocional de todos nosotros. Les indicamos a los agentes que tengan cuidado con eso. No queremos lamentar casos de violencia institucional como el año pasado por el uso desproporcionado de la fuerza”, enfatizó.

La ministra resaltó, por otra parte, que hubo “controles no hechos por las fuerzas federales que implementó la Provincia de Buenos Aires. Me comuniqué con las Provincia para avisar que teníamos información de que no había lugar para la circulación de ambulancias. No debe pasar que haya largas colas de vehículos en un control”.

“En los controles donde hay autopistas es fácil tener un carril para vehículos de pasajeros y de carga y uno para el personal sanitario. Tratamos de que la gente se traslade con fluidez”, agregó.

“Vacunamos al 40 % del personal de las fuerzas de todo el país. De los que están en los controles, el 70 % está inmunizado. Disponemos de las dosis para acelerar la vacunación, que esperamos completar en las próximas dos semanas para el personal en servicio”, explicó. Luego cuantificó: “Hay 3.300 agentes de las fuerzas federales que cursan covid y tuvimos que lamentar 57 muertes”.

Frederic abordó el “descenso”, según dijo, de la tasa de delitos cada 100.000 habitantes. “Estamos más abajo que en 2019. En 2020 bajaron un 20 % y en 2021, también con respecto a 2019, un 12 %”, dijo.

“Sin restricciones, el delito sube. Imagino que en estas semanas van a mostrar un descenso. Con esto no quiero decir que no haya hechos graves: bajan los robos pero hay más violencia”, subrayó.

Acerca del esquema de 9 días por 12 en las medidas restrictivas, Frederic acotó que “mi evaluación es que está funcionando muy bien. Estas son las medidas que la gente sabe que hay que respetar”.

Finalmente, consultada sobre las rispideces con su par bonaerense, Sergio Berni, la ministra relativizó el tema: “Trabajamos con la Provincia de Buenos Aires en lo que nos han pedido. Duplicamos la seguridad ciudadana y se transfirieron 38 mil millones de pesos para la compra de patrulleros. El apoyo a la Provincia es una obligación del Gobierno nacional. Hay que correr la faz personal de este asunto para concentrarnos en los resultados. El otro terreno nos distrae de lo importante”.