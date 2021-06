Denuncia del PRO por la vacunación: “Hablan de errores, pero son delitos”

Paula Bertol, exembajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestó en CNN Radio que “muchos hablan de errores, pero para nosotros son delitos”, al aludir a la campaña de inmunización que lleva adelante el Gobierno nacional en el marco de la pandemia por coronavirus.

Al no adquirir “en tiempo y forma” la vacuna de Pfizer “que se experimentó en el país, mucha gente se enfermó y se murió”, señaló, al mismo tiempo que refirió a una cantidad de “14 millones de dosis”.

“No sé si son funcionarios que no funcionan, pero nosotros tenemos la obligación de decir la verdad”, deslizó en el programa CNN Aire de mañana.

Bertol es una de las firmantes de la denuncia que presentó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ante la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a través de un informe que cita presuntas irregularidades en el plan de vacunación.

“Creemos que era necesario recurrir a los organismos internacionales. Planteamos las irregularidades generadas en la compra y la distribución de vacunas”, sopesó Bertol. Y aludió a una “arbitrariedad manifiesta por cuestiones ideológicas o geopolíticas” en las decisiones del Gobierno. “Por eso se dejaron afuera vacunas. Queremos que esto se investigue y que la comunidad internacional preste atención”, agregó.

“Tenemos claro que hay que alzar la voz donde te escuchen, como en la ONU o en la OEA. No estamos haciendo algo que va a caer en saco roto”, consideró.

“Lo que Patricia Bullrich afirmó es que había un pedido del Gobierno (a Pfizer) para que les entregaran la posibilidad de un socio local”, remarcó en diálogo con Guillermo Panizza y Sebastián Iñurrieta.

“La máxima responsabilidad la tienen el presidente de la Nación y el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero), que nos subestima, nos maltrata y nos trata de visitadores sociales”, evaluó.

“Junto con Patricia Bullrich hacemos esto pensando en que todo mejore, no que empeore. Y apostamos al diálogo. No solo opina la Ciudad de Buenos Aires –mi mayor respeto a Fernán Quirós– sino que es un tema a nivel país. Hay muchos que están sufriendo. La denuncia está planteada por la presidenta de un partido político nacional. Estamos hablando de millones (sic) de muertes que se podían haber evitado”, resaltó Bertol.

“No nos vamos a callar”, enfatizó. Y enseguida recordó que “quien no quería dirigirle la palabra a Mauricio Macri era Cristina Kirchner, que de hecho no le entregó el mando”.

“La pandemia nos está destruyendo también económicamente. Cuando empezó, la administración fue ineficiente. No hay autocrítica”, subrayó.

La denuncia elevada por Bullrich y varios legisladores y exfuncionarios de PRO, entre ellos Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Oscar Aguad, Florencia Arietto y Pablo Torello, tiene como objetivo impulsar inmediatas “alertas tempranas” sobre la implementación del plan nacional de vacunación.

En el informe se denunció que el plan de vacunación no cumple los estándares de protección de los derechos humanos previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Covid-19, en particular con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación.