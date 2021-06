Emiliano Buendía rompió el mercado con su pase al Aston Villa, que pagó una fortuna para contratarlo

Después de una gran temporada en el Championship y de ser elegido el mejor jugador del torneo, el delantero argentino Emiliano Buendía se convirtió en nuevo jugador del Aston Villa, que pagó 38 millones de euros al Norwich City por su pase.

Esta será sin dudas una de las grandes contrataciones del mercado de verano en Europa, que está regido por la austeridad tras la pandemia del coronavirus. Buendía, que actualmente integra por primera vez el plantel del seleccionado argentino que disputa las Eliminatorias de Qatar 2022, jugará junto a su compatriota Emiliano Martínez, arquero del equipo inglés.

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 7, 2021