Reclamaron justicia por Laura y Zoe, madre e hija asesinadas en Villa Lourdes

Un grupo de vecinos se reunió este lunes en la esquina de 12 de octubre y Edison para exigir Justicia por Laura y Zoe, la mujer y la niña asesinadas en el doble femicidio de Villa Luordes ocurrido el pasado 26 de mayo.

La manifestación inició alrededor de las 15.30, con pancartas y una bandera en contra del hijo de la mujer, identificado como Matías Nahuel Paz, que se entregó en la comisaría primera. Cerca de las 17, hicieron un aplauso final y se dispersaron.

El fiscal de la causa, Lenadro Arévalo, indicó que Laura Verónica Sánchez presentaba 20 lesiones de arma blanca en el torso, el abdomen y el cuello, mientras que su hija, Zoe, tenía 19 heridas punzo cortantes.

"Lo que se pudo clarificar es la modalidad ataque y la gravedad del mismo. Fue un acometimiento que se produjo en una fracción de entre 30 minutos, no más. Tengo la sospecha de que una de las dos víctimas que estaban en el lugar, la hija, estaba dormida. No así la madre. Fue un hecho excesivamente sangriento, de los más alevosos que me ha tocado intervenir", afirmó el fiscal.