Transportistas escolares sin respuestas: "No estamos en condiciones de esperar ni 15 días"

Desde el inicio de la pandemia y la consecuente suspensión de clases, los transportistas escolares quedaron sin actividad alguna. Como en la mayoría de los sectores económicos, las deudas se acrecientan y no hay capacidad de respuesta.

Este año parecía mejorar el panorama con el regreso a las aulas, pero el confinamiento estricto y la Fase 2 en Mar del Plata volvió a frenarlos.

"Venimos de 15 meses sin trabajo, hay muchos que desde diciembre de 2019 no tenían colonias y fue un año muy duro. En marzo comenzamos con un 10 o 15 por ciento de la capacidad de clientes de otros años y atravesamos tres meses muy difíciles en los que ni siquiera hemos podido saldar la mitad de las deudas del 2020", indicó Cristina Rubio, Presidenta de la Asociación Propietarios de Transporte Escolar y Afines.

"Este nuevo confinamiento nos cae como un baldazo de agua fría" agregó.

En relación a la ayuda estatal, la refrente del sector subrayó que "el año pasado el Gobierno sacó un crédito de tasa 0, al que la mayoría no hemos podido acceder. Ahora sacó el REPRO y el que no tiene dos cuotas de las seis ultimas pagas, tampoco puede acceder porque claramente la mayoría no pudo pagar el monotributo, que es alto y por eso tampoco tuvimos la posibilidad de tener el IFE".

"El año pasado el Concejo Deliberante, a través del Decreto 242, nos habilitó para transportar personas adultas, pero no tuvimos suerte ya que hay un Parque Industrial que ya tiene transporte para el personal. Nos ofrecimos a llevar a los abuelos a vacunar, para reforzar el transporte público de pasajeros, pero eso depende del Municipio. No queremos sacar trabajo, queremos el propio", aclaró en conversación con el programa Hora 10, que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

Ante la crítica situación, Rubio explicó que "le pedimos al Municipio que tramite el subsidio como el que dieron en La Plata. También que se nos exceptúe el pago e las patentes 2020 y 2021 porque el año pasado nos dieron un 50% de beneficio, pero no lo pudimos pagar tampoco. A su vez estamos pidiendo que se nos declare esenciales par aquel que tenga otra actividad, sea en un club por ejemplo, lo pueda hacer. Y solicitamos que se nos extienda la vida útil de las unidades porque no las vamos a poder reemplazar".

Y por último, la referente de los transportistas escolares confió que "el 28 de mayo entregamos un petitorio al Municipio, pero aún no hemos tenido respuestas". Y advirtió: "Esperamos 15 meses para que nos tengan en cuentas y no estamos en condiciones de esperar ni 15 días y seguramente esta semana hagamos una movilización".