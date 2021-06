Bullrich rechaza interna con Vidal: “No tengo ni las ganas ni la edad para pelear por un cargo”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a mostrarse en contra de una posible interna entre ella y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que ya no tiene “ni las ganas ni la edad para pelear por un cargo” contra alguien de su mismo espacio.

“Yo pienso que en este momento cualquier situación de interna puede ser abstractamente muy buena, porque es la democracia interna, pero ¿qué va a decir la gente de nosotros? Van a decir ‘se pelean por un cargo’… yo no tengo ni la edad ni las ganas para pelearme por un cargo. Siento que el país no se merece que Juntos por el Cambio hoy plantee eso”, lanzó Bullrich. Y pidió solucionarlo “sí o sí, de la mejor manera posible en la que todos veamos dónde cada uno puede tirar mejor del carro. Eso es lo más importante de todo. Yo me adapto a lo que sea”.

Para la ex ministra de Seguridad, en estas elecciones Juntos por el Cambio tiene “la responsabilidad con el 41%” que los votó en 2019, pero también “con toda la gente” que los “está mirando” ahora, ya que consideró que quienes apoyan a la coalición “ya son muchísimos más porque hay mucha desilusión con este Gobierno”.

De esta manera, Bullrich dejó nuevamente en claro su posición sobre una eventual interna con Vidal, en medio de los rumores que indican que ambas podrían ser candidatas a diputadas en territorio porteño, aunque por el momento la ex gobernadora no confirmó si se va a presentar o no en estos comicios.

“Si uno tiene un equipo integrado por todas personas que pueden dar la batalla, pongamos a todas en la cancha, pero ¿vamos a pelear todos en un mismo lugar? No tiene sentido, dispersémonos de la mejor manera. Pongamos gente en todo el país”, remarcó la ex ministra en declaraciones a TN.

El lunes, Bullrich se reunió con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien impulsa a Vidal en la Ciudad y no descarta ir a internas contra la lista que quiere encabezar la líder del PRO, que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri.