Destrozaron la casa de un anciano y se llevaron sus caballos: "Son incontables los robos en el Conurbano Marplatense"

"Conurbano Marplatense", así definió León Muguerza a la zona periférica de la ciudad luego de que delincuentes asaltaran el campo de su padre de 81 años ubicado entre Santa Paula y Estación Camet, destrozaran su vivienda y se llevaran dos caballos, una bomba de agua, un horno eléctrico, elementos de cocina, herramientas y otros.

El hecho ocurrió en el terreno al que se ingresa por el camino de la Fábrica de Quesos “Los Alemanes” entre la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves. Los animales eran usados por el adulto mayor para recorrer el campo, pero, debido a su edad, no era frecuente su monta.

También su vivienda que esta al lado del corral fue blanco del ataque, se llevaron una montura, bomba de agua, un horno eléctrico, herramientas, elementos de la cocina, aprovechando que estaba vacía, rompieron de un puntazo un televisor viejo y tiraron kerosene en el piso y los muebles.

"Los robos no son una novedad en la zona, el cuatrerismo hace estragos, ya es difícil ver hacienda vacuna, se roba cualquier cosa, herbicidas, bombas de agua, tranqueras de madera, tranqueras de alambre y, por supuesto, a partir de nuestro caso, empecé a tomar conocimiento del robo de caballos, que, en la mayoría de los casos, es para carnearlos y vender esa carne a carnicerías, con el riesgo sanitario que eso implica", afirmó Muguerza en diálogo con El Marplatense.

"Tampoco es una novedad para nosotros, esta es la última vez que se repondrán los elementos robados. En la zona resulta imposible realizar actividades que signifiquen inversión en maquinarias, herramientas, animales de cualquier tipo, casa, galpones, etc. Asimismo, no conviene arreglar o rehacer alambrados, en cada robo en la zona los delincuentes los cortan para no utilizar los caminos. Es preferible entonces no tener nada y dedicar el campo a la siembra de soja, trigo y maíz. Cualquier otra inversión se pierde...", lamentó y recordó que les han robado hasta un tractor.