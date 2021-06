España exigirá desde ahora hisopado negativo a partir de los 12 años para entrar al país

Las autoridades españolas elevaron el miércoles de seis a doce años la edad mínima a partir de la cual se debe presentar un hisopado negativo de Covid-19 para entrar al país.

"Se contempla que los niños menores de 12 años deben estar exentos del requisito de someterse a una prueba relacionada con el viaje para detectar la infección por SARS-CoV-2", indicó el Boletín Oficial del Estado, que precisó que la medida rige desde este mismo miércoles.

España aceptará tanto pruebas PCR como de antígenos para los mayores de doce años.

La modificación va en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea que, para reactivar el turismo, aconsejó armonizar las medidas a las que están sujetos los viajeros dentro de la Unión Europea.

En Italia, se abrió la vacunación a los mayores de 12 años la semana pasada, mientras que en Francia el grupo entre doce y dieciocho años podrá ser inmunizado a partir del 15 de junio.

España prevé a vacunar a los jóvenes de doce a diecisiete años antes del regreso a las escuelas en septiembre.

Por otro lado, el gobierno español permitirá a partir de este miércoles la entrada por carretera desde Francia a personas que presenten un certificado de vacunación o, de no estar inmunizadas, una prueba PCR o de antígenos negativa.

Para impulsar el sector turístico, fundamental para su economía y devastado por la pandemia, España abrió sus fronteras el lunes pasado a todos los turistas extranjeros inmunizados desde hace al menos 14 días.

“Todas las personas vacunadas son bienvenidas en nuestro país”, dijo el presidente Pedro Sánchez cuando anunció, en la Feria de Turismo de Madrid, que quienes hayan completado la pauta de vacunación contra el coronavirus pueden, desde este lunes, ingresar a España sin ningún otro control sanitario ni prueba de diagnostico Covid ni cuarentena.

La buena noticia para los viajeros con la pauta de vacunación completa, sin embargo, incluye dos requisitos: haber recibido las dos dosis de suero contra el Sars-Cov-2 -o la monodosis en el caso de la vacuna de Janssen- aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vacunas aprobadas

Quienes fueron vacunados con Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinopharm o Sinovac-Coronavac pueden viajar a España sin problema siempre y cuando hayan recibido la última dosis 14 días antes de poner un pie en suelo español.

Para la mayoría de los argentinos, muchos de los cuales fueron vacunados con la rusa Sputnik V -aún no aprobada por la EMA ni por la OMS-, las flexibilizaciones españolas no son motivo de alegría, salvo para aquellos que cuenten con pasaporte europeo. En esos casos sí se puede viajar y no es preciso tener residencia en el exterior.

La medida excluye a viajeros de Brasil, de India y de Sudáfrica por las variantes del virus que se desarrollaron en esos países y por la complicada situación epidemiológica que atraviesan.

Asimismo, España, segundo destino turístico mundial hasta la pandemia, comenzó a emitir el certificado digital sanitario que facilitará los viajes entre los países de la Unión Europea, y que entrará en vigor en todo el bloque el 1 de julio.

En España, la incidencia acumulada de propagación del virus en los últimos 14 días es de 117 casos positivos cada cien mil habitantes. Y el 40 por ciento de la población recibió, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Con información de AFP/Clarín​