Reclaman que encarcelen al acusado de matar a Milagros Tornari: "Que cumpla para que mi hija descanse en paz"

Los familiares de Milagros Soledad Tornari, una joven de 17 años asesinada de un tiro en el pecho el año pasado en el cruce de avenida Vértiz y las vías, a pocas cuadras del estadio José María Minella, realizaron este miércoles una nueva manifestación en Tribunales para reclamar que encarcelen al acusado del crimen.

La adolescente quedó en medio de la línea de fuego y recibió un balazo en el pecho durante un enfrentamiento entre bandas antagónicas de los barrios Santa Rita y Pampa. Tras resultar baleada, un vecino del lugar trasladó la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata donde murió a raíz de las heridas sufridas.

Luego de que testigos lo ubicaran en el lugar y señalaran como el autor del disparo que asesinó a Milagros, por el hecho fue detenido un sospechoso de 28 años. Sin embargo, luego fue liberado por la fiscal Andrea Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Mar del Plata.

En febrero último, Gómez había pedido el sobreseimiento del acusado por considerar que no había elementos suficientes para probar la autoría del crimen, pero el planteo fue rechazado por la Fiscalía General, y la instrucción pasó a manos de la fiscalía 6, que avanzó con otras medidas de prueba y pidió la elevación a juicio.

Este martes, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 (UFI 6), Juan Pablo Lódola, solicitó a la Justicia de Garantías que Mariano Leonel Balasteguin (28) enfrente un juicio oral, imputado por el homicidio de la adolescente, ocurrido el 2 de agosto de 2020.

"Estamos acá en Tribunales por el pedido de Justicia por Milagros, que esto no quede impune y que la causa no siga sobreseída. Le pido al nuevo fiscal y a la jueza de garantías, que ya tenemos la pruebas, que esto no se dilate más para consuelo de la familia y que esta persona no siga libre. Ya la perdimos y ella ya no está con nosotros, queremos que el cumpla para que mi hija pueda descansar en paz", afirmó la mamá de la joven.