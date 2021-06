La Copa América empieza sin público en los estadios

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, autorizó la realización de la Copa América 2021 a partir del domingo, tras rechazar varios pedidos para prohibir el certamen a causa de la pandemia y coincidir con la posición del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

De los 11 integrantes de la Corte, que se reunieron este jueves en sesión especial para tratar el tema, la postura por la autorización del certamen sumó tempranamente la mayoría de seis votos necesaria para dar la luz verde al torneo.

FALTAN 2 DÍAS 😃​ para que empiece a vibrar el continente con la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆​#VibraElContinente

​FALTAM 2 DIAS 😃​ para o continente começar a vibrar com a CONMEBOL #CopaAmérica 🏆​#VibraOContinente

We are only 2 DAYS 😃 away from the CONMEBOL Copa América 🏆 pic.twitter.com/YICTyCau0M

