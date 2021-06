El precio lo ponés vos: "El empleado gastronómico es el que más golpeado viene"

Un comercio gastronómico de Mar del Plata apostó a la solidaridad y lanzó una novedosa iniciativa para ayudar a sus empleados. Los clientes podrán asistir al bar ubicado sobre Córdoba al 2900, comer, tomar y poner el precio que deseen a su consumición.

Bajo la consigna "Tu noche es nuestra", la propuesta se desarrollará este martes desde las 18 hasta el horario de cierre, y todo lo recaudado irá al bolsillo de los cocineros y camareros que atienden en el lugar.

El propietario del lugar, Leonardo Flotta explicó que "los clientes que reservan su mesa, vienen, piden lo que sea que tengan ganas y cuando llega la cuenta, para que tengan una idea de lo que consumieron, dejamos abierto a la solidaridad con los empleados para el momento del pago, ya que todo lo recaudado será para ellos".

El reparto de lo recaudado incluye al cocinero, al bachero, el barman y camareros, en un total de 10 empleados.

En cuanto a la gestión de esta idea, Flotta expresó que "nació viendo la necesidad que tienen los chicos y chicas que no vienen teniendo los ingresos que corresponden hace tanto tiempo. Estuvimos muchos meses cerrados sin tener el ingreso de las propinas que significa el 50% de su sueldo. Y cuando volvimos a trabajar, con horarios tan acotados, tampoco. Todos estamos pasando necesidades, pero el empleado gastronómico es el que más golpeado viene".

"Le buscamos una vuelta para darles una mano y demostrar lo solidario que es el marplatense a través los clientes del bar", añadió.

Respecto a la reacción del público, en conversación con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3), indicó que "el teléfono nos explotó. Fue impresionante la respuesta de la gente. Si hubiese tomado todas las reservas podría haber llenado 5 bares. Lo queremos hacer ordenado, que los que vengan se sientan cómodos y pasemos una noche linda".

Y en cuanto a los empleados dijo que "se sorprendieron y generó una revolución. Pero a su vez, preocupados por si esto pueda afectar al bar. Ellos son solidarios y se preocupaban por cómo vamos a hacer, si lo vamos a bancar nosotros".

Por último, en cuanto a la realidad que atraviesa la gastronomía en Mar del Plata, Flotta expuso que "abrimos por una necesidad extrema. No es protesta. No nos queda otra. No está bueno abrir sabiendo que te pueden multar o clausurar, pero necesitamos tomar esta decisión en conjunto y por suerte sentimos el apoyo del Municipio y vamos cuidándonos con los protocolos, tratando de salir adelante".